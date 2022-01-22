تصعيد بين الخطوط الجوية القطرية و«إيرباص» مع إلغاء طلبية كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

في قرار غير مسبوق في صناعات الطيران، ألغت مجموعة «إيرباص» الأوروبية طلبية للخطوط الجوية القطرية تشمل خمسين طائرة من نوع «إيه 321 نيو»، في تصعيد بين المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية وأحد أكبر عملائها، الذي ينتقدها لعيوب في طائرات «إيه350».



وحسب وكالة «فرانس برس»، يندرج هذا القرار في إطار الخلاف بين المجموعة المصنعة للطائرات وشركة الطيران التي أوقفت بعض طائراتها من طراز «إيه 350» بسبب تدهور الأسطح الخارجية لهياكل هذه الطائرات، وبدأت إجراءات قانونية ضد «إيرباص» أمام القضاء البريطاني.



وجاء رد المجموعة الأوروبية شديدًا، إذ أكد ناطق باسم «إيرباص» لوكالة «فرانس برس» معلومات نشرتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية، قائلًا: «نؤكد فسخنا عقدًا يشمل خمسين طائرة إيه321 مع الخطوط الجوية القطرية، بموجب حقنا».



وبشكل عام، يتم إلغاء الطلبيات عادة من قبل الشركات العميلة عندما لا تكون لديها الوسائل لتمويل الشراء أو لم تعد بها حاجة إلى الطائرة. وحسب سعر العرض الذي نشرته «إيرباص» آخر مرة في 2018 ولم يتم تطبيقه بسبب حسومات، كانت قيمة هذه الطلبية تبلغ أكثر من ستة مليارات دولار.

ويعود الخلاف بين المجموعة المصنعة للطائرات وشركة الطيران إلى الصيف الماضي. ففي بداية أغسطس، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها تلقت أمرًا من الجهة المنظمة في بلدها بمنع تحليق 13 من طائراتها من طراز «إيرباص» «ايه350» بسبب التدهور السريع لأسطح جسم الطائرة.

وحاليًا جرى تجميد 21 من هذه الطائرات المخصصة للرحلات الطويلة حسب شركة الطيران التي يضم أسطولها 53 طائرة من طراز «إيه 350». وكان يفترض أن تتسلم 23 طائرة أخرى، لكنها رفضت تسلم مزيد منها منذ الصيف الماضي.



أما «إيرباص»، التي تعترف بتدهور الطلاء الذي يمكن أن يعرض للخطر شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة من الصواعق، فتؤكد أن ذلك ليست له عواقب على السلامة أثناء الطيران. وأكدت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أن هذه العيوب لا تنطوي على أية مخاطر ملاحية.

عيوب في الطائرات

رُصد هذا العيب في بعض طائرات تشغلها شركات أخرى لكن الخطوط الجوية القطرية هي الوحيدة التي تمنعها من الطيران ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في أرباح الشركة المتخصصة بالرحلات الطويلة. ورأت المجموعة الأوروبية المصنعة للطائرات في ذلك «تهديدا للبروتوكولات الدولية لسلامة" الطيران وقالت إنها مستعدة في ديسمبر للجوء إلى تحكيم مستقل.



وأكدت «إيرباص» التي تعتزم «الدفاع عن موقفها وسمعتها» أن الأمر يتعلق بـ«حل الخلاف الذي لم يتمكن الطرفان من تسويته خلال المناقشات المباشرة والمفتوحة»، كما ورد في بيان اتسم بلهجة حادة غير معهودة ويستهدف واحدًا من أهم زبائن المجموعة وثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط بعد طيران الإمارات.

القطرية أمام القضاء البريطاني

,فضلت الخطوط الجوية القطرية عرض القضية على القضاء البريطاني. وخلال جلسة الخميس أمام محكمة العدل العليا في لندن قدم كل طرف حججه. وطالبت الخطوط الجوية القطرية بتعويض قدره 618 مليون دولار وغرامة قدرها أربعة ملايين دولار عن كل يوم إضافي لشل طائراتها «إيه 350»، كما قال مصدر مطلع.



وأكدت شركة الطيران، في بيان الجمعة، أن العيوب المذكورة ليست «سطحية»، مبدية «أسفها الشديد» لكون «إيرباص» قررت على ما يبدو «تصعيد» الخلاف. وحضت الخطوط القطرية شركة إيرباص على إجراء تحليل لتحديد أسباب العيوب.



من جانبها، استندت إيرباص إلى بند يتعلق بالتقصير في تنفيذ العقد بشأن رفض تسلم طائرات «إيه 350» الإضافية لتبرير إلغاء طلبية «إيه 321 نيو». وتعد هذه الطائرة ذات الممر الواحد والتي لا معادل لها في السعة ومسافة الرحلة لدى المنافسة الأميركية بوينغ في قلب استراتيجية إيرباص ونجاحها التجاري، إذ مثلت «إيه 321 نيو» وحدها في 2021 ثلاثة أرباع الطلبيات المقدمة إلى المجموعة الأوروبية.

ومع طلبات شملت نحو 3400 طائرة من طراز «إيه 321»، لدى «إيرباص» سنوات عدة من الإنتاج. ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في الأسبوع الذي يبدأ في 26 أبريل.