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فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 10:53 صباحا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
شعار الخطوط الجوية القطرية. (الإنترنت)
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ألغت مجموعة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات طلبية للخطوط الجوية القطرية لخمسين طائرة من نوع «آيه321نيو»، في قرار غير مسبوق اتُخذ في إطار خلافها مع الشركة القطرية بشأن الطائرات من طراز «آيه350».

وأكد متحدث باسم «إيرباص» لوكالة «فرانس برس» معلومات نشرتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية، وقال: «نؤكد فسخنا لعقد يشمل خمسين طائرة آيه321 مع الخطوط الجوية القطرية، بموجب حقنا».

الخطوط الجوية القطرية تقاضي مجموعة «إيرباص»
وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، في ديسمبر الماضي، أنها بدأت إجراءات قانونية ضد مجموعة «إيرباص» أمام محكمة بلندن، بعد خلاف مع الشركة المصنعة حول تدهور الأسطح الخارجية لجسم أحد الطرازات.

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وقد أدى الخلاف إلى قيام شركة الطيران، وهي إحدى «أكبر ثلاث شركات طيران في منطقة الخليج»، بإيقاف بعض طائراتها من طراز «إيه 350» وعدم قبول مزيد الطائرات من هذا الطراز من الشركة الأوروبية حتى يتم حل المشكلة، وفق «فرانس برس».

 من جهتها قال «إيرباص» إنها مستعدة لطلب تحكيم مستقل لتسوية النزاع، وأكدت أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية صادقت على النتائج التي توصلت إليها بأن المشكلة المتعلقة بالطلاء «لا تأثير لها على صلاحية طيران أسطول إيه 350». كما اتهمت «إيرباص» الخطوط الجوية القطرية بتحريف المشكلة عبر ربطها بصلاحية الطيران.

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