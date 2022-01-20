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«طيران الإمارات» تعاود رحلاتها إلى المدن الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 02:54 مساء
«طيران الإمارات» تعاود رحلاتها إلى المدن الأميركية
طائرتان تتبعان مجموعة «طيران الإمارات» (أرشيفية: الإنترنت).
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تعاود شركة «طيران الإمارات» تشغيل رحلات لها إلى مدن أميركية بدءًا من الجمعة، بعد تعليقها بسبب «مخاوف تشغيلية» مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.

وأعلنت «طيران الإمارات»، الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى تسع مدن في الولايات المتحدة بسبب «مخاوف تشغيلية» مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.

وبدأت شركتا الاتصالات «فيرايزن» و«إي تي آند تي» تشغيل شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، الأربعاء، دون أن يتسبب ذلك بعرقلة تذكر في رحلات الطيران، عقب إرجاء نشر هذه التكنولوجيا اللاسلكية الجديدة.

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وقالت طيران الإمارات في بيان، الخميس، إنه بدءًا من الجمعة ستستأنف تشغيل رحلاتها بطائرات «بوينغ 777» إلى كل من شيكاغو ودالاس فورت وورث وميامي ونيوارك وأورلاندو وسياتل. وستعود الرحلات إلى كل من بوسطن وهيوستن وسان فرانسيسكو اعتبارًا من يوم السبت. ولم توقف طيران الإمارات رحلاتها إلى كل من لوس أنجلوس ونيويورك (جي أف كاي) وواشنطن العاصمة.

وتشغل «طيران الإمارات» أيضًا طائرات شحن من طراز «بوينغ 777» إلى كل من شيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وكولومبوس وأغواديلا، لنقل الصادرات والبضائع الأساسية، مثل الأغذية والأدوية الضرورية.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، في بيان: «نعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه تعطل العمليات موقتًا لعملائنا من وإلى بعض الوجهات في الولايات المتحدة. نحن نضع السلامة دومًا على رأس أولوياتنا، ولن نخاطر أبدًا في هذا الأمر»، وأضاف: «ندرك جيدًا أيضًا أن هذا إرجاء موقت، وأن الحل طويل الأمد مطلوب، وسوف نواصل العمل مع مصنعي الطائرات والجهات التنظيمية المعنية لضمان استمرار عملياتنا بأمان تام».

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