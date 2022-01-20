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رئيس البنك الدولي يقارن بين مليارات مايكروسوفت لشراء شركة ألعاب وديون الدول الفقيرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 08:12 صباحا
رئيس البنك الدولي يقارن بين مليارات مايكروسوفت لشراء شركة ألعاب وديون الدول الفقيرة
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، (أرشيفية: ا ف ب)
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بعد إعلان شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة أنها ستنفق عشرات المليارات من الدولارات لشراء شركة ألعاب فيديو، عقد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مقارنة بين هذه الصفقة، والأموال التي تعهدت بها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة التي ترزح تحت أعباء الديون.

وقال مالباس أمس الأربعاء، «أذهلني هذا الصباح استثمار شركة مايكروسوفت (...) 75 مليار دولار في شركة ألعاب فيديو»، مقارنة بتبرعات بلغت 24 مليار دولار فقط على مدى ثلاث سنوات لمساعدة البلدان الأكثر فقرا، في إشارة إلى تبرعات تقدمت بها 48 دولة غنية ومتوسطة الدخل في ديسمبر الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف مالباس حول صفقة «مايكروسوفت» خلال نقاش في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي «عليك أن تتساءل، هل هذا هو التوزيع الأفضل لرأس المال؟»، متابعا: «يجب أن يكون هناك مزيد من تدفق الأموال والنمو في الدول النامية».

وأعلنت «مايكروسوفت» الثلاثاء نيتها الاستحواذ في مقابل نحو 69 مليار دولار على شركة «أكتيفيجن بليزارد» الأميركية العملاقة لألعاب الفيديو التي أصدرت ألعابا واسعة الشعبية منها «كاندي كراش» و«كول أوف ديوتي» و«وورلد أوف ووركرافت».

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