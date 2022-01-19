وزيرة الخزانة الأميركية: «أوميكرون» لن يخرج نمو الاقتصاد عن مساره

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن المتحور الأخير لفيروس «كورونا» سيرخي بثقله على نمو الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة، لكنه لن يخرجه عن مساره.

وقالت، أمام رؤساء بلديات اجتمعوا في واشنطن، «نعم، إن أوميكرون طرح تحديًا وسيؤثر على الأرجح على بعض البيانات في الأشهر المقبلة، لكني على ثقة بأنه لن يخرج فترة نمو اقتصادي هي من الأقوى في قرن، عن مسارها»، وفق «فرانس برس».

«أوميكرون» أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات وحالات الحجر

وأضافت: «لم يكن أي من ذلك مضمونًا. من المهم إدراك هذا الأمر». وتابعت: «هناك حقيقة معاكسة فعلية عندما أخرج أوميكرون التعافي عن مساره. سيناريو عرقل فيه المتحور الجديد اقتصادنا وأعاده إلى الوراء نحو وضعه في يوم التنصيب 2021»، عندما تولى جو بايدن الرئاسة.

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وأدى المتحور «أوميكرون» إلى ارتفاع أعداد الإصابات وحالات الحجر، ومنع عددًا كبيرًا من الأميركيين من الالتحاق بوظائفهم. فخطوط الطيران مثلًا ألغت آلاف الرحلات منذ عيد الميلاد بسبب النقص في أعداد الطواقم.

تباطأ النمو في الربع الأول من 2022

ونتيجة لزيادة الإصابات بـ«كوفيد»، يتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الأول من 2022، وفق خبراء الاقتصاد. غير أن يلين شددت على أن «خطة الإنقاذ الأميركية» التي صادق عليها الكونغرس في مارس 2021 بدفع من بايدن «عملت بمثابة لقاح للاقتصاد الأميركي وحمت التعافي من متحورات جديدة محتملة».

وأضافت: «لم تكن الحماية تامة لكنها كانت قوية، وحالت دون تكبد مجتمعات أشد التبعات الاقتصادية لأوميكرون ودلتا»، مشيرة إلى تحويل 350 مليار دولار من تمويلات الطوارئ إلى حكومات محلية.

وقالت إن السنة الأولى للجائحة «دمرت ميزانيات حكومية» وأجبرت المسؤولين على تسريح أعداد كبيرة من الموظفين ووضع نحو 1.3 مليون عامل في بطالة جزئية، بينهم معلمون وعاملون في الرعاية الصحة. غير أن التمويلات سمحت للمجتمعات بالاستعداد بشكل أفضل لمواجهة أوميكرون عندما بدأت بالانتشار.