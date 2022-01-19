Atwasat

شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي» توافقان على تأجيل تشغيل شبكتهما «5G» في بعض المطارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 06:04 مساء
شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي» توافقان على تأجيل تشغيل شبكتهما «5G» في بعض المطارات
شركة «إيه تي آند تي». (الإنترنت)
alwasat radio

وافقت شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي»، الثلاثاء، على تأجيل تشغيل شبكتهما للجيل الخامس من خدمة الإنترنت في بعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة، لكن عددًا من كبرى شركات الطيران الدولية أعلنت إلغاء أو تغييرات في رحلاتها في الولايات المتحدة.

وأنفقت شركتا الاتصالات العملاقتان عشرات مليارات الدولارات للحصول على تراخيص «5G»  العام الماضي، لكن شركات في قطاع الطيران أثارت مخاوف بشأن تداخل محتمل مع الأجهزة اللاسلكية لقياس الارتفاع، التي قد تستخدم الترددات نفسها، خصوصًا إذا كانت الأحوال الجوية سيئة، بحسب «فرانس برس».

 مخاوف بشأن إطلاق شبكة الجيل الخامس 
وكانت شركة «أنا» اليابانية، والخطوط الجوية اليابانية من بين أولى شركات الطيران الرئيسية التي أعلنت إلغاء رحلاتها بسبب مخاوف بشأن إطلاق شبكة الجيل الخامس الذي كان مقررًا الأربعاء.

وقالت «أنا» اليابانية، في بيان، «أشارت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة (إف إيه إيه) إلى أن الموجات اللاسلكية الناجمة عن خدمة الجيل الخامس اللاسلكية، قد تتداخل مع أجهزة قياس ارتفاع الطائرات».

-  طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى تسع مدن أميركية بسبب «مخاوف تشغيلية» تتعلق بشبكة الجيل الخامس
-  بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

وأضافت: «ونتيجة لذلك، أعلنت شركة بوينغ قيودًا على الرحلات الجوية التابعة لكل شركات الطيران التي تشغل طائرات بوينغ 777، وقمنا بإلغاء رحلات مقررة بهذه الطائرة أو تغيير طرازها، من وإلى الولايات المتحدة بناء على إعلان بوينغ».

من جانبها، أعلنت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى تسع مدن في الولايات المتحدة بسبب «مخاوف تشغيلية» مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.

تعلق طيران الإمارات رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية
وقالت شركة الطيران في إمارة دبي «بسبب المخاوف التشغيلية المرتبطة بالنشر المتوقع لخدمات شبكة الجيل الخامس النقال في بعض مطارات الولايات المتحدة، تعلق طيران الإمارات رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية».

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذا الإجراء يشمل «اعتبارًا من 19 يناير 2022 وحتى إشعار آخر» تسعة مطارات هي بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيويورك وأورلاندو فضلا عن سان فرانسيسكو وسياتل.

كذلك، قالت شركة الطيران الهندية إنها ألغت بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة وتغيير طراز الطائرات. وكانت شركات طيران أميركية عدة نبهت، الإثنين، السلطات إلى احتمال حصول «فوضى» بسبب نشر الجيل الخامس من تكنولوجيا خدمة الإنترنت النقال الفائق السرعة في محيط المطارات.

 تحذيرات من اضطرابات 
وأعلنت «دلتا» أيضًا أنها «تخطط لاحتمال إلغاء رحلات بسبب رداءة الطقس ونشر خدمة الجيل الخامس في محيط عشرات المطارات الأميركية، اعتبارًا من الأربعاء».

وحذر الرؤساء التنفيذيون لأكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة من «اضطرابات كارثية» في عمليات السفر والشحن إذا ما تم المضي قدمًا في نشر شبكة الجيل الخامس كما هو مخطط له.

ووصفت «إيه تي آند تي» التأجيل الأخير لها بأنه طوعي وموقت، فيما قال ناطق باسمها إنها تعمل مع قطاع الطيران و«إف إيه إيه» من أجل «توفير مزيد المعلومات حول نشر شبكتنا للجيل الخامس نظرًا إلى أنهما لم يستغلا العامين الماضيين للتخطيط بمسؤولية لعملية النشر هذه».

وتابع: «نحن نطلق خدمات 5 جي المتقدمة في كل مكان آخر كما هو مخطط، مع استثناء موقت لهذا العدد المحدود من الأبراج». وفي سياق متصل، قال ناطق باسم «فيرايزن» إن خدمة الجيل الخامس ستكون متاحة، الأربعاء، لنحو 90 مليون أميركي، لكن الشركة «قررت طوعًا تعليق شبكة 5 جي الخاصة بنا حول المطارات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي

انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي
موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول

موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول
«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح

«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ...
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة...
أعلى نسبة تضخم في بريطانيا منذ 30 عاما
أعلى نسبة تضخم في بريطانيا منذ 30 عاما
اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين
اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين
المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من السكر الزائد
المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من السكر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»...
لماذا اشتعلت أسعار الطاقة في 2021؟
لماذا اشتعلت أسعار الطاقة في 2021؟...
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021...
الشركة المشغلة لمشروع «نورد ستريم 2» تؤكد جاهزيتها لنقل الغاز
الشركة المشغلة لمشروع «نورد ستريم 2» تؤكد جاهزيتها لنقل ......
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
المزيد
وزيرة الخزانة الأميركية: «أوميكرون» لن يخرج نمو الاقتصاد عن مساره
وزيرة الخزانة الأميركية: «أوميكرون» لن يخرج نمو الاقتصاد عن ......
شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي» توافقان على تأجيل تشغيل شبكتهما «5G» في بعض المطارات
شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي» توافقان على تأجيل تشغيل ......
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى تسع مدن أميركية بسبب «مخاوف تشغيلية» تتعلق بشبكة الجيل الخامس
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى تسع مدن أميركية بسبب «مخاوف ......
المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من السكر الزائد
المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من ......
اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين
اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط