شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي» توافقان على تأجيل تشغيل شبكتهما «5G» في بعض المطارات

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي»، الثلاثاء، على تأجيل تشغيل شبكتهما للجيل الخامس من خدمة الإنترنت في بعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة، لكن عددًا من كبرى شركات الطيران الدولية أعلنت إلغاء أو تغييرات في رحلاتها في الولايات المتحدة.

وأنفقت شركتا الاتصالات العملاقتان عشرات مليارات الدولارات للحصول على تراخيص «5G» العام الماضي، لكن شركات في قطاع الطيران أثارت مخاوف بشأن تداخل محتمل مع الأجهزة اللاسلكية لقياس الارتفاع، التي قد تستخدم الترددات نفسها، خصوصًا إذا كانت الأحوال الجوية سيئة، بحسب «فرانس برس».

مخاوف بشأن إطلاق شبكة الجيل الخامس

وكانت شركة «أنا» اليابانية، والخطوط الجوية اليابانية من بين أولى شركات الطيران الرئيسية التي أعلنت إلغاء رحلاتها بسبب مخاوف بشأن إطلاق شبكة الجيل الخامس الذي كان مقررًا الأربعاء.

وقالت «أنا» اليابانية، في بيان، «أشارت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة (إف إيه إيه) إلى أن الموجات اللاسلكية الناجمة عن خدمة الجيل الخامس اللاسلكية، قد تتداخل مع أجهزة قياس ارتفاع الطائرات».

- طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى تسع مدن أميركية بسبب «مخاوف تشغيلية» تتعلق بشبكة الجيل الخامس

- بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

وأضافت: «ونتيجة لذلك، أعلنت شركة بوينغ قيودًا على الرحلات الجوية التابعة لكل شركات الطيران التي تشغل طائرات بوينغ 777، وقمنا بإلغاء رحلات مقررة بهذه الطائرة أو تغيير طرازها، من وإلى الولايات المتحدة بناء على إعلان بوينغ».

من جانبها، أعلنت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى تسع مدن في الولايات المتحدة بسبب «مخاوف تشغيلية» مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.

تعلق طيران الإمارات رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية

وقالت شركة الطيران في إمارة دبي «بسبب المخاوف التشغيلية المرتبطة بالنشر المتوقع لخدمات شبكة الجيل الخامس النقال في بعض مطارات الولايات المتحدة، تعلق طيران الإمارات رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية».

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذا الإجراء يشمل «اعتبارًا من 19 يناير 2022 وحتى إشعار آخر» تسعة مطارات هي بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيويورك وأورلاندو فضلا عن سان فرانسيسكو وسياتل.

كذلك، قالت شركة الطيران الهندية إنها ألغت بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة وتغيير طراز الطائرات. وكانت شركات طيران أميركية عدة نبهت، الإثنين، السلطات إلى احتمال حصول «فوضى» بسبب نشر الجيل الخامس من تكنولوجيا خدمة الإنترنت النقال الفائق السرعة في محيط المطارات.

تحذيرات من اضطرابات

وأعلنت «دلتا» أيضًا أنها «تخطط لاحتمال إلغاء رحلات بسبب رداءة الطقس ونشر خدمة الجيل الخامس في محيط عشرات المطارات الأميركية، اعتبارًا من الأربعاء».

وحذر الرؤساء التنفيذيون لأكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة من «اضطرابات كارثية» في عمليات السفر والشحن إذا ما تم المضي قدمًا في نشر شبكة الجيل الخامس كما هو مخطط له.

ووصفت «إيه تي آند تي» التأجيل الأخير لها بأنه طوعي وموقت، فيما قال ناطق باسمها إنها تعمل مع قطاع الطيران و«إف إيه إيه» من أجل «توفير مزيد المعلومات حول نشر شبكتنا للجيل الخامس نظرًا إلى أنهما لم يستغلا العامين الماضيين للتخطيط بمسؤولية لعملية النشر هذه».

وتابع: «نحن نطلق خدمات 5 جي المتقدمة في كل مكان آخر كما هو مخطط، مع استثناء موقت لهذا العدد المحدود من الأبراج». وفي سياق متصل، قال ناطق باسم «فيرايزن» إن خدمة الجيل الخامس ستكون متاحة، الأربعاء، لنحو 90 مليون أميركي، لكن الشركة «قررت طوعًا تعليق شبكة 5 جي الخاصة بنا حول المطارات».