المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من السكر الزائد

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت المكسيك عقوبة على شركة «كيلوغز» الأميركية المتعددة الجنسيات لرقائق الحبوب؛ لعدم امتثالها لقواعد جديدة تفرض وضع علامة على منتجاتها للإشارة إلى السكر الزائد والملح والدهون، في إحدى الدول الأكثر تأثّرًا بزيادة الوزن والبدانة في العالم.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام لوكالة «فرانس برس» إن نحو 380 ألف عبوة من رقائق الذرة ومنتجات أخرى لوجبة الفطور للأطفال «جُمّدت» في مركز توزيع للعلامة التجارية الأميركية و 75 نقطة بيع. والمنتجات المعنيّة لا توجد عليها ملصقات تحذّر «من السعرات الحرارية الزائدة والسكر المضاف»، على ما أعلنت منظمة حماية المستهلك في بيان في 14 يناير.

من جهتها، قالت «كيلوغز» في إشعار نشرته على موقعها في المكسيك: «نحن نقدم معلومات غذائية شاملة ومبنيّة على العلم من خلال ملصقات المنتجات التي نبيعها حول العالم»، وأضافت: «كانت كيلوغز أول شركة في المكسيك تُدرج إرشادات التغذية على منتجاتها».

ومنذ أكتوبر 2020، يفرض قرار جديد على شركات الأغذية تحذير المستهلكين من المنتجات التي تحتوي على سكر زائد وملح ودهون. وبهدف حماية الأطفال، تُحظر أيضًا الرسومات على عبوات التغليف؛ وأدّى ذلك إلى تقديم معظم المنتجات الغذائية المكسيكية أو المستوردة للبيع مع ملصقات سوداء وبيضاء بارزة على عبواتها. وتنبّه هذه الملصقات من «السكّر الزائد» و«الصوديوم (الملح)» أو «الدهون المشبّعة».

وتحاول السلطات بذلك معالجة مشكلات زيادة الوزن التي تصيب «70% من المكسيكيين، ونحو ثلثهم يعانون من البدانة»، حسب الحكومة. في أكتوبر الماضي، جمّدت السلطات بيع علب حساء فوري للأسباب نفسها.