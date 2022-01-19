Atwasat

المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من السكر الزائد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 12:32 مساء
المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من السكر الزائد
لويس غونزاليس (10 أشهر) في محطة للحافلات في كوليما غرب مكسيكو سيتي في المكسيك، 9 نوفمبر 2017. (أ ف ب)
alwasat radio

فرضت المكسيك عقوبة على شركة «كيلوغز» الأميركية المتعددة الجنسيات لرقائق الحبوب؛ لعدم امتثالها لقواعد جديدة تفرض وضع علامة على منتجاتها للإشارة إلى السكر الزائد والملح والدهون، في إحدى الدول الأكثر تأثّرًا بزيادة الوزن والبدانة في العالم.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام لوكالة «فرانس برس» إن نحو 380 ألف عبوة من رقائق الذرة ومنتجات أخرى لوجبة الفطور للأطفال «جُمّدت» في مركز توزيع للعلامة التجارية الأميركية و 75 نقطة بيع. والمنتجات المعنيّة لا توجد عليها ملصقات تحذّر «من السعرات الحرارية الزائدة والسكر المضاف»، على ما أعلنت منظمة حماية المستهلك في بيان في 14 يناير.

من جهتها، قالت «كيلوغز» في إشعار نشرته على موقعها في المكسيك: «نحن نقدم معلومات غذائية شاملة ومبنيّة على العلم من خلال ملصقات المنتجات التي نبيعها حول العالم»، وأضافت: «كانت كيلوغز أول شركة في المكسيك تُدرج إرشادات التغذية على منتجاتها».

ومنذ أكتوبر 2020، يفرض قرار جديد على شركات الأغذية تحذير المستهلكين من المنتجات التي تحتوي على سكر زائد وملح ودهون. وبهدف حماية الأطفال، تُحظر أيضًا الرسومات على عبوات التغليف؛ وأدّى ذلك إلى تقديم معظم المنتجات الغذائية المكسيكية أو المستوردة للبيع مع ملصقات سوداء وبيضاء بارزة على عبواتها. وتنبّه هذه الملصقات من «السكّر الزائد» و«الصوديوم (الملح)» أو «الدهون المشبّعة».

وتحاول السلطات بذلك معالجة مشكلات زيادة الوزن التي تصيب «70% من المكسيكيين، ونحو ثلثهم يعانون من البدانة»، حسب الحكومة. في أكتوبر الماضي، جمّدت السلطات بيع علب حساء فوري للأسباب نفسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرانس برس: شعب زيمبابوي منهك بسبب العقوبات الأميركية الاقتصادية
فرانس برس: شعب زيمبابوي منهك بسبب العقوبات الأميركية الاقتصادية
أفغان يعتاشون على المساعدات ويتوقون لبضعة أرغفة من الخبز
أفغان يعتاشون على المساعدات ويتوقون لبضعة أرغفة من الخبز
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام ...
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ...
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة......
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»...
لبنان يتوقع إمكانية وصول الغاز المصري أواخر فبراير
لبنان يتوقع إمكانية وصول الغاز المصري أواخر فبراير...
لماذا اشتعلت أسعار الطاقة في 2021؟
لماذا اشتعلت أسعار الطاقة في 2021؟...
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021...
المزيد
المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من السكر الزائد
المكسيك تعاقب شركة أميركية «لم تمتثل» لقواعد التحذير من ......
اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين
اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين...
أعلى نسبة تضخم في بريطانيا منذ 30 عاما
أعلى نسبة تضخم في بريطانيا منذ 30 عاما...
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق ......
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط