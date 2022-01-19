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اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 12:12 مساء
اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين
شعار البنك المركزي التركي على مدخل مقره في أنقرة، 15 أكتوبر 2021. (رويترز)
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أبرم بنكا الإمارات وتركيا المركزيان، الأربعاء، اتفاقًا لتبادل العملات تبلغ قيمته قرابة خمسة مليارات دولار بالعملتين المحليتين، ما يوفر مصدرًا محتملًا للدعم في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة.

وذكر البنكان أن الاتفاق يهدف إلى دعم التبادل التجاري وتعزيز التعاون المالي بين البلدين اللذين سعيًا إلى توطيد العلاقات في الشهور الماضية. ويستمر الاتفاق ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديده، وفق وكالة «رويترز».

ونقلت «رويترز» الشهر الماضي عن مسؤولين إن البنك المركزي التركي اختتم محادثات مع نظيريه في الإمارات وأذربيجان، مع احتمال إبرام اتفاق واحد على الأقل في وقت قريب.

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وذكر البنكان في بيانين منفصلين أن القيمة الاسمية للصفقة تبلغ 64 مليار ليرة و18 مليار درهم. وقد تستخدم تركيا اتفاق التبادل لتعزيز احتياطياتها المستنزفة من النقد الأجنبي، بعد بدء تدخلات باهظة التكلفة في السوق في الشهر الماضي للحد من أزمة العملة. وتراجعت الليرة 0.5% إلى 13.6 مقابل الدولار بحلول الساعة 07.37 بتوقيت غرينتش.

ويأتي الاتفاق بعد زيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا نهاية العام الماضي، في إطار سعي البلدين إلى إصلاح العلاقات التي توترت في الأعوام الماضية. وأبرم بنك تركيا المركزي اتفاقات تبادل مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية تبلغ قيمتها نحو 23 مليار دولار.

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