أعلى نسبة تضخم في بريطانيا منذ 30 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت، الأربعاء، مدفوعًا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.

وبلغ المعدل السنوي 5.4% الشهر الماضي بعدما سجّل 5.1% في نوفمبر، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات الذي أضاف أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس 1992، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعد النسبة الأعلى منذ مارس 1992 عندما بلغت 7.1%. وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك «بنك انجلترا» الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «أو إن إس» غرانت فتنزر: «ارتفع مستوى التضخم مجددًا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عامًا»، وأضاف أن «أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددًا بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي».