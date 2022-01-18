بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة طيران الإمارات، الثلاثاء، أنها ستعلق رحلاتها إلى وجهات أميركية، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة، في إشعار على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات: بوسطن وشيكاجو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوآرك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وذكرت الشركة أن رحلاتها إلى مطارات «جي.إف.كيه في نيويورك، ولوس أنجلوس الدولي، ودولس الدولي» في واشنطن مستمرة بشكل اعتيادي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

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وأضافت: «نعمل على نحو وثيق مع شركات صناعة الطائرات والسلطات ذات الصلة للتخفيف من المخاوف التشغيلية، ونأمل في استئناف خدماتنا إلى الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن».

أزمة تشغيل خدمات الجيل الخامس

كان البيت الأبيض قال في وقت سابق الثلاثاء إنه يرغب في التوصل إلى حل بشأن تشغيل خدمات الجيل الخامس، يصون السلامة الجوية، ويقلص اضطرابات السفر جوًا إلى أقل درجة ممكنة.

كما حذر رؤساء شركات طيران أميركية كبرى من «اضطرابات كارثية» في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، الأربعاء، كما هو مقرر، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

يذكر أن شركتي «فيرايزون» و«آي تي أند تي» أرجأتا إطلاق خدمة «الجيل الخامس سي-باند» الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات، المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.