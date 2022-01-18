Atwasat

أفغان يعتاشون على المساعدات ويتوقون لبضعة أرغفة من الخبز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 07:15 مساء
أفغان يعتاشون على المساعدات ويتوقون لبضعة أرغفة من الخبز
منقبة تحمل خبزا وزعته حملة "أنقذوا الأفغان من الجوع" في كابل. (أ ف ب)
alwasat radio

منذ ساعات الصباح الأولى، تهرع السيدة مهاجرة إلى الفرن المتواضع في حيها الفقير لتنضم لقلة آخرين ينتظرون، وبرغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، الحصول على بضعة أرغفة من الخبز تعوض وإن قليلاً من حاجات عائلتهم.

وتقول مهاجرة آمان الله، التي ارتدت عباءة سوداء طويلة ووضعت حجاباً وكمامة طبية على وجهها، «إن لم آت بالخبز من هنا نذهب إلى الفراش جياعاً»، وفق «فرانس برس».

«ليس لديّ حتى فحم أو وقود في المنزل»
تقطن المهاجرة، البالغة العشرينيات من عمرها، مع زوجها المدمن على المخدرات وطفلتيها في منزل واحد مع ثلاث عائلات أخرى، وتقول «نحن أفقرهم، وليس لديّ حتى فحم أو وقود في المنزل».

ومنذ سبتمبر، أطلق أستاذ جامعي مبادرة فردية للحصول على تمويل يسمح له بتوزيع المساعدات. وضمن المبادرة نفسها، بدأ السبت حملة لتوزيع عشر أرغفة من الخبز على 75 عائلة لمدة شهر في سبع مناطق مختلفة في كابل. ووزع المتطوعون الثلاثاء الخبز في منطقتين تعدان بين الأكثر فقراً في كابل.

-  الأمم المتحدة تطلب 5 مليارات دولار لمساعدة أفغانستان هذا العام
-  كيف أقرت «طالبان» أول ميزانية لأفغانستان منذ تولي السلطة دون الحاجة لمساعدات دولية؟

تتذكر مهاجرة أياماً صعبة مرت عليها وعلى طفلتيها، وتقول «عانيت الجوع لثلاثة أيام» في إحدى المرات، مضيفة «أحياناً لا نأكل سوى الخبز والشاي». تعتمد مهاجرة اليوم بشكل أساسي على المساعدات القليلة التي تحصل عليها وإن كانت لا تكفيها وعائلتها الصغيرة. 

وإن كانت تحاول بقدر المستطاع أن تهتم بطفلتيها، إلا أنها لا تقوى حتى على شراء الحليب لهما. وتقول «ساء وضعنا منذ أن أصبح زوجي مدمناً، حتى أني فكرت ببيع طفلتّي، لكني تراجعت واتكلت على الله وحده قادر على مساعدتي».

الولايات المتحدة تجمد 9.5 مليار دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني
منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في منتصف أغسطس، جمدت الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ علق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في بلد كان اقتصاده قائماً على الدعم الدولي؛ إذ كان يعادل 80% من الميزانية الوطنية. وعلى وقع التردي الاقتصادي وأزمة السيولة الشديدة، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تهدد 23 مليون أفغاني، ودعت مؤخراً إلى تحرير الأموال المجمدة.

وفيما كان الرجال والنساء ينتظرون الحصول على حصتهم من الخبز، كان الأطفال يلعبون ويتبادلون الضحكات في ما بينهم.  وقفت طفلتان وضعتا الحجاب جانباً تراقبان عملية التوزيع، وقد ارتدت إحداهما حذاء ممزقاً يفوق قياسه حجم رجليها الصغيرتين.  

بعد انتهائه من توزيع الخبز، يقول صاحب الفرن المتواضع مكرم الدين «الناس فقدت أعمالها، ولم يعد لديها أي دخل.. وبسبب ذلك بتنا نستخدم كيساً ونصف فقط من الطحين مقارنة مع أربعة أكياس في السابق».

العائلة تقتصد كثيراً في أكلها
وتقف نورية إلى جانب خمس نساء أخريات جميعهن يرتدين البرقع الأزرق، الذي تشجع حركة طالبان النساء على ارتدائه في البلاد. واعتادت نورية الحصول على مساعدات قليلة من أصدقاء زوجها المتوفي، لكن حتى هذا لم يعد ممكناً.

وتقول الوالدة لخمسة أطفال «لم يحضروا لنا مشتريات منذ شهرين، ويقولون لي إنه لم يعد لديهم أموال». وتقتصد العائلة كثيراً في أكلها. 

وتقول نورية «نأكل الأرز أو شوربة الجزر واللفت.. ونضع فيها قطعاً من الخبز بدلاً من اللحم». وتضيف «لا يفهم أطفالي وضعنا الحالي، ولا أقوى أن أقول لهم أنه ليس لدينا ما يكفي لنأكل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
برنت وخام غرب تكساس الوسيط يسجلان أعلى مستوى منذ 7 سنوات
برنت وخام غرب تكساس الوسيط يسجلان أعلى مستوى منذ 7 سنوات
مفوض أوروبي: مجموعة اليورو بحاجة للاستقرار المالي والنمو المتواصل
مفوض أوروبي: مجموعة اليورو بحاجة للاستقرار المالي والنمو المتواصل
«الأونروا» تسعى لجمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2022
«الأونروا» تسعى لجمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2022
فرانس برس: شعب زيمبابوي منهك بسبب العقوبات الأميركية الاقتصادية
فرانس برس: شعب زيمبابوي منهك بسبب العقوبات الأميركية الاقتصادية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة......
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»...
لماذا اشتعلت أسعار الطاقة في 2021؟
لماذا اشتعلت أسعار الطاقة في 2021؟...
لبنان يتوقع إمكانية وصول الغاز المصري أواخر فبراير
لبنان يتوقع إمكانية وصول الغاز المصري أواخر فبراير...
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021...
المزيد
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط ......
أفغان يعتاشون على المساعدات ويتوقون لبضعة أرغفة من الخبز
أفغان يعتاشون على المساعدات ويتوقون لبضعة أرغفة من الخبز...
فرانس برس: شعب زيمبابوي منهك بسبب العقوبات الأميركية الاقتصادية
فرانس برس: شعب زيمبابوي منهك بسبب العقوبات الأميركية ......
«الأونروا» تسعى لجمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2022
«الأونروا» تسعى لجمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2022...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط