مفوض أوروبي: مجموعة اليورو بحاجة للاستقرار المالي والنمو المتواصل

القاهرة - بوابة الوسط

قال المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إن الاجتماع غير الرسمي في بروكسل لوزراء مالية دول مجموعة اليورو سيتيح الفرصة لإجراء «مناقشة أولى حول القواعد الخاصة بالميزانيات العامة» للدول الأعضاء، مؤكدًا الحاجة إلى «الاستقرار وكذلك النمو المتواصل».

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن جينتيلوني قوله للصحفيين: «يجب أن يكون واضحًا للجميع أننا لا نعيد نقاش قديم، لكننا في وضع جديد تمامًا، بسبب المستوى الكبير من الديون لدينا جميعًا لمواجهة وباء كوفيد-19 والحاجة الهائلة للاستثمارات» لإكمال عملية «التحول الأخضر والرقمي».

- الأول منذ 7 سنوات.. عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو نوفمبر الماضي

وأضاف المفوض الأوروبي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: «يجب معالجة مسألة الاستقرار المالي في هذا الإطار: هناك حاجة للاستقرار، ولكن أيضًا للنمو المتواصل».

وأمس الإثنين، أفادت بيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) بأن الميزان التجاري لمنطقة اليورو سجل في شهر نوفمبر الماضي عجزًا للمرة الأولى منذ يناير 2014. ووفق بيانات ذلك الشهر، ارتفعت الصادرات إلى 225.1 مليار يورو (+14.4%) مقارنة بشهر نوفمبر 2020، بينما قفزت الواردات إلى 226.6 مليار (32%).