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شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 08:23 صباحا
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
طائرات شركة دلتا، (أرشيفية: ا ف ب)
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حذر رؤساء شركات طيران أميركية كبرى من «اضطرابات كارثية» في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، الأربعاء، كما هو مقرر، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

وأرجأت شركتا «فيرايزون» و«آي تي أند تي» إطلاق خدمة «الجيل الخامس سي-باند» الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات، المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رؤساء الشركات في رسالة اطلعت عليها فرانس برس «نكتب اليكم بشكل عاجل لنطلب تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية (أف دي آي)».

وحذرت الرسالة الموجهة إلى وزير النقل بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من «كارثة اقتصادية» في حالة استمرار شركتي الاتصالات في نشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأحد، أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سينشر الجيل الخامس فيها، لكن شركات الطيران تخشى من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات يمكن أن يتسبب باضطرابات كبيرة بينها وقف آلاف الرحلات، ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع شركات الطيران أو تجميد الهيئات الفدرالية لعمل شركات الاتصالات، فمن المقرر أن يبدأ تشغيل خدمة الجيل الخامس على الصعيد الوطني في 19 يناير الجاري.

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