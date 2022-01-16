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ممثل صندوق النقد: على السلطات التونسية إجراء إصلاحات عميقة جدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 05:16 مساء
ممثل صندوق النقد: على السلطات التونسية إجراء إصلاحات عميقة جدا
ممثل صندوق النقد الدولي لدى تونس جيروم فاشيه. (أ ف ب)
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أكد ممثل صندوق النقد الدولي، جيروم فاشيه  في تونس، أن على هذا البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام بـ«إصلاحات عميقة جدًا»، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ «أحد أعلى المستويات في العالم».

وأشار فاشيه مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19، «أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها»، في العام 1956. لكنه شدد على أن «مشكلات البلاد كانت سابقة للجائحة ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام بلغ حوالي 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما».

انهيار إجمالي الناتج المحلي التونسي
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3% بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.

ورأى فاشيه أن النمو «يبقى ضعيفًا وغير كاف بشكل كبير» لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18% و«المرتفع أيضًا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب». لكنه أشار إلى أن «اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب» عوامل تشكل أوراقًا رابحة للبلاد.

ومنذ تشكيلها في أكتوبر الماضي بعد أكثر من شهرين على قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة في 25 يوليو، طلبت حكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديدا.

 فاشيه أكد أن المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية؛ إذ إن صندوق النقد الدولي يريد أولا «معرفة نوايا السلطات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا».

وأضاف: «ثمة حاجة إلى برنامج متين وموثوق على المدى المتوسط وأن يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات».

لكنه رأى بـ«ما أن ثمة جهدا فنيا يبذل» من قبل الحكومة وأن «ثمة إدراكا للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به».

وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها «الثقل الكبير» لموظفي القطاع العام (16% من إجمالي الناتج المحلي) إذ ان أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من  نصف نفقات الدولة السنوية «من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة».

وقال فاشيه إن هذا «الوضع الخاص» في تونس «حيث كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم» حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، تمنع البلد من زيادة «النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التربية والصحة والاستثمارات».

إصلاح عميق للشركات العامة
ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء «إصلاح عميق للشركات العامة» العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.

وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي أن «جهدا كبيرا يجب أن يبذل أيضا على صعيد الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب على صعيد الخدمات العامة»، لافتًا:  أن «عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عبء الدعم العام»، مشددًا خصوصا على «الطابع غير المتكافئ لدعم المحروقات».

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى أن يترافق إصلاح نظام الدعم على المحروقات والسلع الأساسية مع آليات تعويض تستهدف المعوزين، وقال المسؤول إن صندوق النقد الدولي يدرك «تأثير» قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة علما أن الاتحاد الأوروبي ودولا كبرى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة بضوء أخضر يصدر عن الصندوق.

واعتبر فاشيه أن ذلك يشكل مسؤولية ملقاة على عاتق الصندوق لكنه أكد أن «المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول»، كما رأى أنه لا يمكن القول كما يؤكد البعض إن تونس باتت على شفير الإفلاس المالي موضحًا «هناك إدارة للميزانية تحصل وتتكيف مع الوضع وإن بطريقة غير مثالية»، يضاف إلى ذلك أن تونس ليس لديها استحقاقات تسديد ديون كبيرة على المدى القصير.

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