ارتفاع أسعار النفط بسبب الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط بفعل المخاطر الجيوسياسية نتيجة مخاوف من احتمالات حدوث هجوم روسي على أوكرانيا، وقد ربحت عقود خام برنت 5.4% والخام الأميركي 6.3% على أساس أسبوعي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأنهت العقود الآجلة لمزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.59 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 86.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مرتفعة 5.4% في الأسبوع، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار أو 2.1% إلى 83.82 دولار للبرميل مسجلة ارتفاعًا 6.3% في الأسبوع.

وعبر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم الجمعة من أن روسيا تستعد لمهاجمة أوكرانيا إذا فشلت الطرق الدبلوماسية، حيث نشرت روسيا، التي حشدت 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، صورًا لتحرك قواتها.

وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام، ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام؛ إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.