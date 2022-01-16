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مسؤول: الانتهاء من مشروع لتوسيع قناة السويس في يوليو 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 12:22 مساء
مسؤول: الانتهاء من مشروع لتوسيع قناة السويس في يوليو 2023
سفينة شحن تعبر قناة السويس، 5 أكتوبر 2021. (رويترز)
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توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الأحد، الانتهاء من مشروع توسعة أجزاء من قناة السويس بعد عامين من العمل في يوليو 2023. 

وفي 11 مايو من العام الماضي، وافق السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة بعد حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة عطلت الملاحة في الممر المائي نحو أسبوع.

وافتُتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط العام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وفي 2015، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول 2023.

ومطلع هذا العام، أعلنت هيئة قناة السويس، أنها حققت ارتفاعًا نسبته 13% في عائداتها السنوية في 2021 مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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