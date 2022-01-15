الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الصين، السبت، بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية مع إيران لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، في وقت بكين العقوبات الأميركية على طهران.

ووقعت الصين وإيران الاتفاق العام الماضي بعد سنوات من المحادثات. ومن المقرر أن تشمل هذه الشراكة الواسعة النطاق عدة قطاعات ومنها الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات، وفق «فرانس برس».

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بدء تنفيذ اتفاق الشراكة خلال لقاء في ووشي شرق الصين الجمعة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.

شح التفاصيل حول الاتفاق الاستراتيجي

ولم تُنشر الكثير من التفاصيل حول هذا الاتفاق ولكن جريدة «نيويورك تايمز» كانت قد ذكرت في 2020 أنه سيؤمن للصين إمدادات منتظمة من النفط، بحسب مسودة الاتفاق التي سُربت إلى الصحيفة.

وتعتبر الصين شريكة إيران التجارية الأولى وإحدى أكبر مشتري نفط هذا البلد قبل إعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات من جانب واحد على إيران العام 2018.

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وأوقفت الصين استيراد النفط من ايران رسميا، ولكن محللين يؤكدون أن النفط الإيراني لا زال يدخل إلى الصين على شكل صادرات من دول أخرى. وقال وانغ لنظيره الإيراني الجمعة أن الصين ستواصل «معارضة العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية على إيران»، بحسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية.

وتسعى بكين منذ فترة طويلة إلى تعزيز علاقاتها مع طهران. ووصف الرئيس الصيني شي جينبينغ إيران «بحليف الصين الرئيسي في الشرق الأوسط» خلال زيارة نادرة إليها في 2016.

المحادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي

ويأتي لقاء وانغ وعبداللهيان بينما تستمر المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران. وكان اتفاق العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أدى إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.

ولكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران ما دفع هذه الأخيرة إلى التراجع عن التزاماتها.

واستؤنفت محادثات إحياء الاتفاق النووي في أواخر نوفمبر بعدما كانت قد عُلقت في يونيو، عقب انتخاب حكومة محافظة متشددة في طهران. ونقل بيان الخارجية عن وانغ قوله لنظيره الإيراني، الجمعة، إن الصين تعتبر أن الولايات المتحدة مسؤولة عن ما آل إليه وضع الاتفاق النووي.