الأول منذ 7 سنوات.. عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو نوفمبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) بأن الميزان التجاري لمنطقة اليورو سجل في شهر نوفمبر الماضي عجزًا للمرة الأولى منذ يناير 2014.

ووفق بيانات ذلك الشهر، ارتفعت الصادرات إلى 225.1 مليار يورو (+14.4%) مقارنة بشهر نوفمبر 2020، بينما قفزت الواردات إلى 226.6 مليار (32%)، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

ويعود العجز في الميزان التجاري بصورة أساسية إلى الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة، والتي بموجبها سُجّل ولأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، عجز قدره 1.5 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية العالم، مقارنة بفائض قدره 25 مليار يورو في نوفمبر 2020.

وفي المقابل، ارتفع التبادل التجاري البيني في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 204.3 مليار يورو، ما يعادل نسبة 22.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2020.