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ارتفاع في أسعار النفط بفعل قيود العرض والخوف من هجوم روسي على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 10:31 صباحا
ارتفاع في أسعار النفط بفعل قيود العرض والخوف من هجوم روسي على أوكرانيا
موقع لاستخراج النفط بالولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات يوم الجمعة مدعومة بقيود العرض، والمخاوف من هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة؛ مما دفع الأسعار نحو مكاسب للأسبوع الرابع.

وجاء هذا الارتفاع على الرغم من قول مصادر إن الصين تستعد للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة، وفق شبكة «سي إن بي سي» عربية.

وأنهت العقود الآجلة لمزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.59 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 86.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مرتفعة 5.4% في الأسبوع.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار أو 2.1% إلى 83.82 دولار للبرميل مسجلة ارتفاعًا 6.3% في الأسبوع. وعبر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم أمس، من أن روسيا تستعد لمهاجمة أوكرانيا إذا فشلت الطرق الدبلوماسية.

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ونشرت روسيا، التي حشدت 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، صورًا لتحرك قواتها.

أكبر انخفاض للدولار في نحو عام
وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نحو عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام؛ حيث من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.

ومع ذلك قالت مصادر لـ«رويترز» إن الصين تعتزم السحب من احتياطيات النفط قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بين 31 يناير والسادس من فبراير المقبل؛ في إطار خطة تنسقها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين لخفض الأسعار العالمية.

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