الإمارات تعتزم تعزيز تبادلاتها التجارية مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي أن بلاده «تراهن على تركيا» بسعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية، في أحدث مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال الوزير ثاني الزيودي في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت الخميس إن الإمارات تأمل في مضاعفة حجم التجارة مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، لفتح أسواق جديدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف الزيودي أن الإمارات «تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقا جديدة من خلال خدماتها اللوجستية وسلسلة التوريد الخاصة بها».

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في نوفمبر استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، وذلك خلال أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول إماراتي إلى تركيا منذ العام 2012.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا بعد الحصار الذي فرضته السعودية ودول أخرى بينها الإمارات على قطر، أقرب حلفاء أنقرة واستمر من منتصف العام 2017 حتى أوائل العام الماضي.

كما دعمت الإمارات وتركيا أطرافا متنازعين في الحرب في ليبيا، حيث جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر العام 2020.