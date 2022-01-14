الكويت: 10 جرحى جراء حريق في أكبر مصفاة نفط بالبلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر حريق في وحدة إسالة الغاز في أكبر مصفاة نفط في الكويت، عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم خمسة بجروح خطرة، وفق ما أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية التي تشغل المصفاة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت الشركة عبر «تويتر» أن حريقًا اندلع «أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي»، وأوضحت الشركة الحكومية أنه جرى تسجيل «عشر إصابات وجرى نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة».

ولفتت الشركة إلى أن فرق الإطفاء «تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق»، وأكدت «عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق»، مشيرةً إلى أن «الوحدة المتضررة خارج الخدمة».

وفي أكتوبر الماضي، اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على الخليج قبالة إيران على بعد نحو 40 كلم من العاصمة الكويتية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة، وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي التي بدأ تشغيلها العام 1949 حوالى 10.5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).

وتبني الكويت مصفاة رابعة ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يوميا، تنتج الكويت التي تعد من أثرى دول الخليج الغنية بالنفط ومصادر الطاقة نحو 2.4 مليون برميل نفط يوميا يجري تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.