زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الناشئة خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

ازداد الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة حول العالم العام الماضي بعد سنة قياسية أكدت فيها لندن مكانتها الرائدة في أوروبا، وفقًا لدراسة نشرتها هيئة الترويج للعاصمة البريطانية.

وجمعت الشركات التكنولوجية الناشئة 675 مليار دولار في العالم في العام 2021، وهو رقم تضاعف خلال عام واحد، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة «London & Partners» ونشرتها وكالة «فرانس برس».

رغم الجائحة وبريكست، تحتل لندن المرتبة الاولى في أوروبا: فقد جمعت العاصمة البريطانية وحدها مبلغًا قياسيًا قدره 25.5 مليار دولار من إجمالي 115 مليارًا في القارة الاوروبية، أي أكثر من الضعف في كلا الحالتين. وتحتل لندن المرتبة الرابعة في العالم، بعيدًا عن المرتبة الأولى عالميًا التي تحتلها منطقة سان فرانسيسكو (100.9 مليار) ، لكنها تتقدم على برلين في القارة الأوروبية (11.1 مليارًا)، المدينة الأوروبية الأخرى الوحيدة الواردة في المراكز العشرة الأولى.

على الصعيد الوطني، جمعت شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة 39.8 مليار دولار العام الماضي ، متقدمةً على ألمانيا (19.9 مليار دولار) وفرنسا(12.9 مليار دولار).

وقالت المديرة العامة لشركة «London & Partners»، لورا سيترون، متوقعة مواصلة النمو في العام 2022: «تعد لندن الآن عاصمة تكنولوجية عالمية بكل معنى الكلمة» حيث يمكن لأصحاب المشاريع «بدء نشاطاتهم ولكن أيضًا تطويرها على مستوى عالمي».

تميزت أوساط التكنولوجيا البريطاني العام الماضي بارتفاع كبير في التمويل الذي يزيد عن 100 مليون دولار وبالشركات الناشئة الجديدة التي يفوق رأسمالها المليار دولار، مقارنة السنوات السابقة إذ بات عددها اليوم 75 أي أكثر بعشرين عن العام 2020.

تحتل الشركات المالية الناشئة اعلى المراتب وتمثل ما يقارب نصف المبالغ التي جرى جمعها في العاصمة البريطانية. من بين أكبر العمليات جمع بنك «ريفولوت» عبر الإنترنت 800 مليون دولار ومنافسه «مونزو» 600 مليون.

وأعلن موقع «Checkout.com» البريطاني للتكنولوجيا المالية المتخصص في خدمات الدفع جمع تبرعات بقيمة مليار دولار لتصل قيمته إلى 40 مليارًا بعدما جمع أموالًا العام الماضي. وبات الموقع يحتل في المرتبة الأولى في مجال التكنولوجيا المالية البريطانية، وفقًا لتقارير صحافية.

وحسب الدراسة، فإن القيمة الإجمالية لشركات التكنولوجيا في لندن التي تأسست منذ العام 2000 تجاوزت 500 مليار دولار العام الماضي (+70%).