Atwasat

لماذا يخشى خبراء الاقتصاد على مستقبل إيطاليا حال ترك دراغي منصب رئاسة الوزراء؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يناير 2022, 06:43 مساء
لماذا يخشى خبراء الاقتصاد على مستقبل إيطاليا حال ترك دراغي منصب رئاسة الوزراء؟
رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي في مؤتمر صحفي، 22 ديسمبر 2021 (أ ف ب).
alwasat radio

يثير طموح رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي للوصول إلى منصب رئيس البلاد مخاوف في الأوساط السياسية والاقتصادية، وذلك في ظل صعود إيطاليا المتسارع في عهده الذي يصفه البعض بالمعجزة الاقتصادية.

ويخشى البعض من توقف هذا الصعود الذي دفع مؤيدون لدراغي إلى إطلاق لقب «سوبر ماريو» عليه لإنقاذه منطقة اليورو ثم إيطاليا، فيما لا ينظر محللون بعين الرضا لطموح دراغي الرئاسي ويفضلون أن يبقى في منصبه الحالي في قصر كيغي، حسب وكالة «فرانس برس».

هل يخلف دراغي ماتريلا في 3 فبراير؟
ومقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي سيرجو ماتريلا في 3 فبراير المقبل، بينما يسعى دراغي صاحب الـ 74 عاما لخلافة ماتريلا، لضمان استمرارية تحالف متنوع تنتهي ولايته في العام 2023.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «ناتيكسيس»، خيسوس كاستيو، إن الخطر كبير، وأقله على المدى القصير أن ماريو دراغي هو من يحافظ على وحدة هذه الحكومة ولا أحد في المشهد السياسي الإيطالي اليوم قادر على خلافته.

وأضاف أنه أكثر من ذلك، «إذا أصبح رئيسا فسوف نشهد بسرعة كبيرة تعطيلا سياسيا وربما انتخابات مبكرة».

ونوه بأنه على إيطاليا أن تحترم أجندة إصلاحية صارمة للغاية لتلقي الأموال لخطة التعافي الأوروبية التي تعد المستفيد الرئيسي منها بما يقارب 200 مليار يورو.

تداعيات خطيرة محتمل حدوثها للاستثمار الإيطالي 
ويقول أستاذ الاستراتيجية في مدرسة بوليتكنيك في ميلانو، جوليانو نوتشي، إن رحيل دراغي من الحكومة سيشكل عاملا لعدم الاستقرار وسيكون له تداعيات خطيرة على تطبيق خطة التعافي وعلى ثقة المستثمرين سواء.

واعتبر أن «الفجوة المراقبة عن كثب بين معدل الدين الإيطالي والمعدل القياسي الألماني لمدة عشر سنوات والتي انخفضت بشكل حاد عندما تولى دراغي منصبه قبل عام، ستزداد بشكل كبير».

كم تخسر إيطاليا بسبب طموح دراغي الرئاسي؟
وحسب بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» الذي عمل فيه ماريو دراغي من 2002 إلى 2005 الأرقام التي قد تخسرها إيطاليا، وقال إن رحيل ماريو  من الحكومة قد يخفض من 50 إلى 75% من الاستخدام الفعلي للإعانات الأوروبية البالغة 39 مليار يورو المتوقعة في العام 2022.

وحذر المصرف من أن التأخير في تنفيذ خطة التعافي والإصلاحات قد يكون له «تداعيات كبيرة على الأسواق» ويكبح النمو الاقتصادي لإيطاليا.

ومن المتوقع أن يتجاوز النمو 6% في العام 2021، وهو أمر غير مسبوق منذ خمسينيات القرن الماضي، بعد انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.9% في العام 2020.

وقال دراغي إنه «بينما كان معروفا أن إيطاليا تسيء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، فقد حققت جميع الأهداف الـ 51 المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية في العام 2021».

بيرلسكوني يفضل البقاء في الصورة دائما
ومن النقاط الشائكة هي ترشح سيلفيو بيرلسكوني الذي يحلم في سن الـ85 أن يصبح رئيسا على الرغم من مشاكله العديدة مع القضاء.

ولقطع الطريق أمام دراغي أبلغ زعيم فورتسا إيطاليا (يمين) أن حزبه سينسحب من الائتلاف إذا انتخب خصمه رئيسا.

ورغم المكانة الخاصة التي يتمتع بها دراغي في إيطاليا وأوروبا، فإن طريقه إلى القصر الرئاسي مليء بالعقبات.

وقال محلل فضل عدم ذكر اسمه للوكالة الفرنسية «إنه بعيد كل البعد عن تولي الرئاسة. برلسكوني شخصية سياسية محنكة قيل مرارا وتكرارا إنها انتهت وفي كل مرة يعود أقوى».

وبعد الاستعانة به في فبراير 2021 لخلافة جوزيبي كونتي وإخراج البلاد من الأزمة الصحية، سيغادر دراغي منصبه وسط عودة تفشي فيروس كورونا؛ لكن البعض يرفض فقدان الأمل ويعتقد أن دراغي باق في منصبه رئيسا للوزراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكويت: 10 جرحى جراء حريق في أكبر مصفاة نفط بالبلاد
الكويت: 10 جرحى جراء حريق في أكبر مصفاة نفط بالبلاد
الإمارات تعتزم تعزيز تبادلاتها التجارية مع تركيا
الإمارات تعتزم تعزيز تبادلاتها التجارية مع تركيا
ارتفاع في أسعار النفط بفعل قيود العرض والخوف من هجوم روسي على أوكرانيا
ارتفاع في أسعار النفط بفعل قيود العرض والخوف من هجوم روسي على ...
رقم قياسي.. 6 تريليونات دولار حجم التجارة الخارجية للصين في 2021
رقم قياسي.. 6 تريليونات دولار حجم التجارة الخارجية للصين في 2021
الأول منذ 7 سنوات.. عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو نوفمبر الماضي
الأول منذ 7 سنوات.. عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو نوفمبر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة......
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»...
«فرانس برس»: الاعتماد على النفط ما زال قويا بالرغم مما كشفته أزمة المناخ
«فرانس برس»: الاعتماد على النفط ما زال قويا بالرغم مما كشفته......
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي...
تباين أسعار النفط بعد إلغاء شركات الطيران الأميركية آلاف الرحلات
تباين أسعار النفط بعد إلغاء شركات الطيران الأميركية آلاف ......
المزيد
متاجر أميركية تواجه نقصا في المنتجات مع تفشي المتحور «أوميكرون»
متاجر أميركية تواجه نقصا في المنتجات مع تفشي المتحور ......
فرانس برس: انهيار قطاع النفط العملاق في فنزويلا
فرانس برس: انهيار قطاع النفط العملاق في فنزويلا...
مجلس الشيوخ الأميركي يستلم مشروع قانون «المعادن النادرة»
مجلس الشيوخ الأميركي يستلم مشروع قانون «المعادن النادرة»...
الأول منذ 7 سنوات.. عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو نوفمبر الماضي
الأول منذ 7 سنوات.. عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو نوفمبر......
رقم قياسي.. 6 تريليونات دولار حجم التجارة الخارجية للصين في 2021
رقم قياسي.. 6 تريليونات دولار حجم التجارة الخارجية للصين في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط