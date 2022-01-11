شركة «كونتو» الفرنسية تفوق قيمتها مليار دولار

علم الاتحاد الاوروبي رُفع تحت قوس النصر للاحتفال بتسلّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية. (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «كونتو» الفرنسية المتخصصة في عمليات الدفع الموجهة للشركات، الثلاثاء، أنها أصبحت أكبر شركة فرنسية ناشئة تفوق قيمتها السوقية مليار دولار، بفضل عملية حشد أموال كبرى جمعت على إثرها 486 مليون يورو، وباتت قيمتها تُقدّر بـ4.4 مليار يورو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير الشؤون الرقمية، سيدريك أو، في بيان نشرته «كونتو» إن «مع عملية حشد الأموال، وهي من الأكبر من نوعها في تاريخ شركات التكنولوجيا الفرنسية، باتت كونتو شركة الـ«يونيكورن الرابعة والعشرين شركة ناشئة غير مدرجة في البورصة تفوق قيمتها التقديرية مليار دولار ضمن منظومة آخذة في التوسع، في باريس كما في سائر الأراضي»، الفرنسية.

وذكّر الوزير بهدف الحكومة الفرنسية القاضي برفع عدد شركات الـ«يونيكورن» من ثلاث إلى 25 بين 2017 و2025، وباتت «كونتو» التي أنشئت سنة 2017، تفوق بقيمتها التقديرية تلك التي سجلتها في سبتمبر الفائت شركة «سورار» التي أطلقت لعبة إلكترونية لتبادل ملصقات لاعبي كرة قدم بالاعتماد على تكنولوجيا «إن إف تي»، فقد أعلنت «سورار» حينها أن قيمتها تبلغ 4.3 مليار دولار (3.8 مليار يورو)، إثر حشد أموال قياسية لشركة التكنولوجيا الفرنسية بقيمة 680 مليون دولار.

ويستند هذا التصنيف إلى عمليات تقويم كُشف عنها لمناسبة حشد أموال لهذه الشركات الناشئة غير المدرجة في البورصة، وهو لا يسمح تاليًا إجراء مقارنة بالوقت الحقيقي.

وتسعى «كونتو» مع هذا الإنجاز لتحسين خدماتها من خلال طرح خصائص جديدة وتحسين خدمة الزبائن لديها خصوصًا من خلال إنشاء مركز رئيسي لها في برشلونة وأيضًا الاستمرار في التوسع الأوروبي مع استثمار مئة مليون يورو في كل من البلدان الأربعة حيث تتواجد الشركة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتسعى للتمدد إلى بلدان جديدة اعتبارًا من 2023.