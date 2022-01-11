«يوروستات»: انخفاض جديد لمعدل البطالة في منطقة اليورو

شعار المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات».(الإنترنت)

أكد المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يوروستات» استمرار معدل البطالة في منطقة اليورو في الانخفاض في نوفمبر مؤثرا على 7.2% من السكان العاملين، بعدما طال 7.3% منهم في أكتوبر و7.4% في سبتمبر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأدى انتعاش الاقتصاد الأوروبي منذ الربيع، بعد الانتكاسة الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، إلى تحسن في سوق العمل. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ككل، تراجعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق وسجلت نسبة 6.5%، وفقا لـ«يوروستات».

وفي نوفمبر أصبح حوالي 13.98 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي، من بينهم 11.83 مليون في 19 بلدا يشترك في العملة الواحدة، والتحسن واضح على مدى عام. فقد أثرت البطالة على 8.1% من السكان العاملين في منطقة اليورو في نوفمبر 2020 و7.4% في الاتحاد الأوروبي. لكن منذ نوفمبر 2020، انخفضت البطالة بمقدار 1.66 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي و1.41 مليون في منطقة اليورو.

وأصبح التحسن أكثر وضوحا بين الشباب (أقل من 25 عاما) الذين كانوا الضحايا الأبرز العام الماضي للتدابير التقييدية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد. وانخفض معدل البطالة لديهم 0.3 نقطة في منطقة اليورو في نوفمبر من الشهر السابق، ليسجّل 15.5% بعدما كان 18% في نوفمبر 2020.

وتمكن هذا الاتجاه الهبوطي في البطالة من الصمود في وجه تفش جديد للمتحورة دلتا في بلدان مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا ما يشير إلى أن قرارات الحكومة بالحد من القيود أسهمت في الحفاظ على اقتصاداتها.

وتحاول عديد البلدان اتباع نهج مماثل في استجابتها للمتحور «أوميكرون» الشديدة العدوى، حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة اليومية إلى مستويات غير مسبوقة في كل أنحاء أوروبا.