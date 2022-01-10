التقارب التجاري بين الصين ودول الخليج.. هل يستهدف واشنطن؟

العلم الصيني. (الإنترنت)

يبدأ مسؤولون من أربع دول في مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، زيارة للصين تستمر خمسة أيام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط الذي يعتمد العملاق الآسيوي عليه بشدة في اقتصاده؛ بينما قد ينظر إلى الزيارة على أنها مؤثرة في إطار العلاقات التي توترت خلال الفترات الماضية بين دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، المنافس الأكبر للصين.

ونظرا إلى الطلب المرتفع عالميا على مصادر الطاقة، فقد ارتفعت الأسعار، وكذلك نتيجة الاضطراب الذي أحدثه فيروس «كوفيد-19» في هذا المجال، ولذلك تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدعوة من وزير الخارجية وانغ يي، يزور الصين وزراء خارجية أربع دول خليجية هي: السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، من اليوم الإثنين حتى الجمعة وفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية.

ولا يقدم البيان أي تفاصيل حول برنامج الزيارة. وزيارات الدبلوماسيين الأجانب للصين نادرة منذ عامين بسبب أزمة الوباء.

وقد تسهم هذه الزيارة في إحراز تقدم في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، حسب جريدة «غلوبال تايمز» اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية.

استعداد صيني للتعاون العميق مع دول الخليج

وقال وانغ وينبين، وهو ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية «تأمل بكين بأن تؤدي الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وأن تسمح للحوار والتعاون بين الجانبين بأن يكون مثمرا أكثر».

وأضاف في مؤتمر صحفي دوري «نحن مستعدون للعمل الجاد مع كل دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تنميتنا المشتركة».

وخلال السنوات الأخيرة، سعت الصين لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج. وفي العام 2014، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ مضاعفة المبادلات التجارية مع المنطقة بحلول العام 2023.

وتأتي هذه الزيارة فيما تؤدي الاضطرابات في كازاخستان المجاورة، العضو في تحالف «أوبك+»، إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويخشى المستثمرون اضطرابات محتملة في الإمدادات؛ إذ تعتبر كازاخستان أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى وقد أنتجت في العام 2020 حوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الصين أنها ستستخدم احتياطاتها النفطية لخفض الأسعار، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن.