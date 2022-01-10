أسعار النفط ترتفع رغم تزايد إصابات «أوميكرون» عالميا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 08:38 صباحا
موقع لاستخراج النفط بالولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط الإثنين، رغم المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في حالات الإصابة بالفيروس المتحور «أوميكرون».

وزاد خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات، وأضرت بالإنتاج في «تنجير» أكبر حقول النفط في البلاد، بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا، وفق الوكالة.

وانخفض معدل التوظيف في الولايات المتحدة، بشكل يخالف التوقعات، في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد حالا فيروس «كورونا المستجد» إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

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