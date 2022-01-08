سريلانكا ترضخ لضغوط الصين في قضية الأسمدة العضوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 08:38 مساء
مزارع يحمل شتلات شاي معدة للزراعة في راتنابورا جنوب سريلانكا, 31 يوليو 2021, (أ ف ب)

أعلن مسؤولون، السبت، أن سريلانكا دفعت 6.8 ملايين دولار، لشركة صينية على الرغم من رفض شحنتها من الأسمدة العضوية، لأن جودتها غير كافية بينما تشهد كولومبو أزمة عملات صعبة.

وقال البنك الشعبي لسريلانكا المملوك للدولة، إنه دفع 6.87 ملايين دولار (ستة مليارات يورو) لمجموعة «تشينغداو سيوين بايوتيك غروب» في تسوية ودية بشأن الشحنة، وفق وكالة «فرانس برس».
والأسمدة من السلع التي تعاني سريلانكا من نقصها، لكن السلطات قالت في أكتوبر الماضي، إن الاختبارات أظهرت أن الشحنة ملوثة ومنعت إنزالها في الجزيرة.

وردا على ذلك، أدرجت الصين المصرف على اللائحة السوداء، وهددت باتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي ضد كولومبو.

وبكين شريك رئيسي لسريلانكا في مجال التنمية، وأقرضتها مليارات الدولارات مما أثار مخاوف من أن تجد كولومبو نفسها في فخ الديون الصينية، وإن كان البلدان ينفيان ذلك.

وجاءت هذه التسوية قبل وصول وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الجزيرة السبت، في زيارة تستغرق يومين للقاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا، ومسؤولين آخرين وللاحتفال بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وطلبت سريلانكا في الأصل سمادا عضويا من الصين كجزء من جهود راجاباكسا، لتصبح أول دولة في العالم تمارس الزراعة العضوية بنسبة 100%.

وبعد احتجاجات واسعة من قبل المزارعين الذين قالوا إن وقف استخدام الكيماويات الزراعية سيلحق ضررا جسيما بالمحاصيل، رفعت الحكومة في أكتوبر الحظر المفروض على الأسمدة الكيميائية في مايو من العام الماضي.

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