«البنك الدولي» يمنح إيران قرضا بـ90 مليون دولار لمواجهة «كوفيد»

مقر البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

وافق البنك الدولي على منح إيران قرضا قيمته 90 مليون دولار لمساعدتها في كبح جائحة «كوفيد-19»، بحسب ما أعلنت ناطقة باسمه.

وقالت الناطقة إن «مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل إضافي (خاص) بـ «كوفيد-19»بقيمة 90 مليون دولار لإيران في 21 ديسمبر 2021»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت أن هذه الأموال لن تضخ في ميزانية الحكومة الإيرانية بل ستستخدم حصرا «لشراء معدات طبية أساسية وحيوية بهدف تعزيز استجابة إيران للجائحة». وأشارت إلى أن عمليات «توزيع المعدات وتركيبها ستجرى في منشآت صحية يوافق عليها البنك الدولي وستخضع لمراقبة وتحقق مستقلين».

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وأضافت الناطقة أن صرف الأموال سيدار أيضا من جانب منظمة الصحة العالمية «التي ترفع إلى البنك الدولي تقاريرها بشأن كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ» هذه العمليات.

مساعدة أولية استثنائية بقيمة 50 مليون دولار

وذكّر البنك الدولي بأنه جرت الموافقة على مساعدة أولية استثنائية بقيمة 50 مليون دولار في مايو 2020 لمواجهة الأزمة الصحية. وكانت إيران تحولت إلى بؤرة للعدوى بكوفيد في المنطقة. وتتصاعد خشية السلطات من موجة إصابات حادة جديدة إثر اكتشاف المتحور «أوميكرون» في البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وأصيب ما يزيد على 6.2 مليون شخص في إيران بالفيروس الذي أدى إلى أكثر من 131.800 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز التي أظهرت أيضا تسجيل 55.174 إصابة و1,278 وفاة جراء الفيروس في 28 يوما.

وشددت الناطقة على أن «دعم البنك الدولي لاستجابة إيران لكوفيد-19 سيسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الحالية بالبلاد وكذلك في الحد من انتشار المرض خارج حدودها».