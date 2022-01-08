اضطرابات كازاخستان تؤثر على أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 04:08 مساء
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

تسهم الاضطرابات في كازاخستان ـ العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» ـ في ارتفاع أسعار الذهب الأسود؛ إذ يخشى المستثمرون احتمال انقطاع الإمدادات، لكن سوق اليورانيوم تبدو بمنأى عن الأحداث حتى الآن رغم أن البلاد هي ثاني منتج لهذه المادة في العالم.

 يؤكد المحلل بيارن شيلدروب لدى الشركة المالية «سيب» لوكالة «فرانس برس» أن «أعمال الشغب تمثّل بوضوح خطرًا على إمداد السوق العالمية بالنفط». خلال الأسبوع ارتفعت أسعار الخام نحو 5% والجمعة تجاوز خام برنت عتبة 83 دولارًا للبرميل الواحد، مسجّلًا بذلك «أعلى مستوى له منذ ارتفاع الأسعار الذي بدأ مع ظهور متحوّر (أوميكرون) أواخر نوفمبر»، بحسب المحلل كارستن فريتش لدى مصرف «كوميرزبنك».

الاحتجاجات اندلعت إثر ارتفاع أسعار الغاز
واندلعت الاحتجاجات الأحد في المقاطعات إثر ارتفاع أسعار الغاز ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصًا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى، ورفض رئيس البلاد قاسم جومرت توكاييف، الجمعة، أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين.

كازاخستان هي أكبر دولة منتجة للنفط في آسيا الوسطى، وتحتل المرتبة الـ12 لاحتياطات الخام المؤكدة عالميًا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكانت كازاخستان تنتج حوالى 1.8 مليون برميل في اليوم العام 2020، وهي أيضًا ثاني دولة منتجة للنفط بين شركاء أوبك في إطار تحالف أوبك بلاس «أوبك+»، بعد روسيا. وبحسب البنك الدولي، فإن الذهب الأسود كان يمثل 21% من إجمالي الناتج الداخلي الكازاخي في العام 2020.

يشير ستيفن برينوك من شركة «بي في إم إنرجي» إلى أن إنتاج «تنغيز-شيفرويل»، أكبر شركة نفطية في كازاخستان، خضع لـ«تعديل بشكل موقت بسبب الاحتجاجات في حقل تنغيز».

إلا أن الكثير من المحللين يرون أنه لا شيء يشير إلى أن إنتاج النفط الكازاخي تأثّر بشكل كبير. ويؤكد برينوك أن «الإنتاج في الحقول الرئيسية الثلاثة في البلاد كان مستمرًا» الجمعة.

ارتفاع الأسعار على المدى القصير
ويرى المحلل نيل ويلسون لدى «ماركتس دوت كوم أن الاضطرابات في كازاخستان ترفع الأسعار على المدى القصير»، وتراجعت أسعار النفط في نهاية جلسة التداول الجمعة بشكل طفيف، إذ سجل سعر برميل برنت تدنيًا بنسبة 0.28% وبلغ 81.76 دولار عند الساعة 16.23، وكذلك برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.54 % وبلغ 79.03 دولار.

تمتلك كازاخستان، تاسع أكبر دولة في العالم، بالمنغنيز والحديد والكروم والفحم، كما تملك ثاني أكبر موارد مكتشفة لليورانيوم في العالم، بحسب تقرير «سيكلوب» السنوي حول المواد الأولية. تزود كازاخستان المحطات النووية الفرنسية باليورانيوم وتؤمن 40% من الإنتاج العالمي، بحسب بيانات الشركة الاستشارية «سي آر يوم كونسالتينغ» الاستشارية.

ويرى المحلل توكتار تورباي لدى هذه الشركة أن الأزمة الحالية «قد تسبب ازعاجًا طفيفًا» لكن ليس أزمة حقيقية؛ إذ إن الصين كدست ما يكفي من اليورانيوم لتلبية حاجاتها في حال حصول اضطرابات على المدى القصير، ويوضح تورباي أن «مناجم اليورانيوم تقع في مناطق نائية في إقليم تركستان الذي لا يزال بمنأى عن التظاهرات والمواجهات الدائرة في البلاد».

ويشير المحلل نفسه إلى أن «أكثر من نصف صادرات اليورانيوم الكازاخي مخصصة للصين»، موضحا أنه «قد يكون هناك عقبات لوجستية في تسليم المنتجات على الحدود، لأن الطرق الرئيسية تمر في منطقة الماتي»، حيث تدور المواجهات الرئيسية.

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