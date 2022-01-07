«فاو»: أسعار الأغذية تسجّل أعلى مستوى منذ عقد في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 09:40 صباحا
عبوات زيت في متجر في بوينوس إيرس، 15 أغسطس 2019. (أ ف ب)

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، الخميس، أن أسعار الأغذية العالمية بلغت أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات العام 2021، مسجّلة ارتفاعًا بمعدّل 28% مقارنة بالعام السابق.

وتراجع مؤشر أسعار الغذاء التابع لـ«فاو»، والذي يتابع التغيرات الشهرية التي تطرأ على أسعار السلع الغذائية الأساسية، بدرجة ضئيلة في ديسمبر، لكنه بلغ 133.7 نقاط، ما يعني أنه بقي قريبًا من المستوى القياسي البالغ 137.6 نقاط الذي سجّله في فبراير 2011. وبلغ المؤشر 125.7 نقاط للعام بأكمله، وهو الأعلى منذ عقد، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «فاو»، عبد الرضا عباسيان، في بيان: «بينما يتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار عادة إلى ازدياد الإنتاج، لا تترك أسعار المدخلات والوباء العالمي المتواصل والظروف المناخية الضبابية أكثر من أي وقت مضى، فسحة كبيرة للتفاؤل حيال عودة ظروف سوقية أكثر استقرارًا حتى في 2022»، وأشار إلى أن أسعار جميع أصناف الأغذية ارتفعت العام الماضي جرّاء ازدياد الطلب.

وارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بمعدل بلغ 66% العام الماضي، لتسجّل مستوى قياسيًا. أما أسعار الحبوب، فارتفعت بنسبة 27%، لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2012، فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 44.1% والقمح بـ31.3%. في حين ارتفعت أسعار اللحوم بمعدل 12.7% عام 2021 ومنتجات الألبان بـ16.9%.

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