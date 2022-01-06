زيادة طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة رغم استحداث نحو 800 ألف وظيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 08:48 مساء
مارّة في مدينة نيويورك قرب نافذة وُضعت عليها لافتة «نقوم بالتوظيف». (فرانس برس)

استحدث القطاع الخاص في الولايات المتحدة حوالى 807 آلاف وظيفة في ديسمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي الأول من يناير الجاري 207 آلاف طلب بزيادة 7 آلاف طلب عن الفترة السابقة.

وأنهت طلبات إعانة البطالة الأميركية آخر أسبوع في العام 2021 بشكل أسوأ من التوقعات، حيث ارتفعت على الرغم من المؤشرات العامة للتحسن في سوق العمل، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي» عربية عن وزارة العمل

ومع ذلك، تظهر البيانات الأخيرة أن المطالبات لا تزال ثابتة حول مستوى أقل حتى مما كان عليه قبل جائحة كوورنا عندما كان متوسط الطلبات حوالي 215 طلب.

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أما بالنسبة لاستحداث الوظائف، فقد ارتفع أكثر بمرّتين ممّا كان متوقّعًا، وأكثر من ستة ملايين وظيفة جديدة في العام 2021، غير أن أصحاب العمل يواجهون نقصًا كبيرًا في القوى العاملة منذ أشهر.

وتوافرت 807 آلاف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في الولايات ديسمبر، بحسب الاحصاء الشهري لشركة «إيه دي بي» الذي نُشر الأربعاء، في مقابل 505 آلاف وظيفة جديدة في نوفمبر بحسب بيانات مُراجَعة.

وكان المحلّلون يتوقعون أن تُضاف نحو 425 ألف وظيفة جديدة فقط في ديسمبر، أي قرابة نصف الذي حققه القطاع الخاص فعليًا. واستحدث قطاع الصناعة 138 ألف وظيفة مسجّلًا، للعام 2021، أكبر عدد من التوظيفات.

وسيُنشر غدا الجمعة التقرير الرسمي للتوظيفات في الشهر الأخير من العام 2021.

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