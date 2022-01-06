فرنسا تفرض غرامات «كبيرة» على «غوغل» و«فيسبوك»

شعارات غوغل وأبل وأمازون وفيسبوك. (أ ف ب)

أعلنت «لجنة المعلوماتية والحريات» حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين، الخميس، فرض غرامات «كبيرة» على «غوغل» و«فيسبوك» تبلغ 150 مليون يورو وستين مليون يورو على التوالي؛ بسبب ممارساتهما في مجال «ملفات تعريف الارتباط»، أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.

والمبلغ الذي فُرض على «غوغل» دفعه قياسي بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة. وهو أعلى من مئة مليون يورو فرض على «غوغل» دفعها أيضًا في ديسمبر 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت اللجنة في بيان، إنها «لاحظت أن مواقع فيسبوك وغوغل ويوتيوب لا تسمح» برفض ملفات الارتباط «بالبساطة» نفسها التي يجري فيها قبولها. وأمهلت المنصتين ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا «سيتوجب على كل شركة دفع غرامة قدرها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير».

وفي رد سلم إلى «فرانس برس» أعلنت «غوغل» عن تغيير في ممارساتها بعد قرار اللجنة. وقالت المجموعة العملاقة للإنترنت «مع احترام توقعات مستخدمي الإنترنت، (...) نتعهد بتنفيذ تغييرات جديدة وكذلك العمل بنشاط مع لجنة المعلوماتية والحرية استجابة لقرارها في إطار التوجيه (الأوروبي) إي برايفاسي».

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات صغيرة يجرى تثبيتها بواسطة مواقع الإنترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف. وهي تسمح خصوصًا بتتبع تصفح المستخدم لتتمكن الشركات من إرسال إعلانات مخصصة لها تتعلق بمجالات اهتمامه. وهي تواجه تنديدًا دائمًا بسبب الانتهاكات التي قد تسببها لخصوصية مستخدمي الإنترنت.