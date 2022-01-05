«المركزي المصري»: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر

أعلن ،البنك المركزي المصري الأربعاء، إن صافي الاحتياطات الأجنبية لدى مصر إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر من 40.909 مليار دولار في نوفمبر.
وأعلن البنك المركزي شهر نوفمبر المنصرم أن صافي احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفع بشكل طفيف إلى 40.909 مليار دولار من 40.849 مليار دولار في أكتوبر.
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ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر
ويرتفع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر منذ يونيو 2020 بعد انخفاضه إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة فيروس «كورونا» والسلالات المتحور مثل «دلتا» و«أوميكرون».