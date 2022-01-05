«المركزي المصري»: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر

مقر البنك المركزي المصري. (الإنترنت)

أعلن ،البنك المركزي المصري الأربعاء، إن صافي الاحتياطات الأجنبية لدى مصر إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر من 40.909 مليار دولار في نوفمبر.

وأعلن البنك المركزي شهر نوفمبر المنصرم أن صافي احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفع بشكل طفيف إلى 40.909 مليار دولار من 40.849 مليار دولار في أكتوبر.

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