تظاهرة ضد مشروع للتنقيب عن النفط قبالة سواحل الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 12:42 مساء
من نهائيات بطولة العالم لرقص التانغو في بوينوس أيرس، 25 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

سار آلاف المتظاهرين والمدافعين عن البيئة والناشطين اليساريين أمام شواطئ منتجع مار ديل بلاتا ضد مشروع للتنقيب عن النفط قبالة ساحل الأرجنتين المطل على الأطلسي.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «النفط هو الموت» و«بحر بلا ناقلات» و«لا للتلوث»، وساروا على وقع قرع الطبول، بينما أدت راقصات عروضًا تتحدث عن  الدفاع عن الحياة والبيئة، وفق وكالة «فرانس برس». 

وسمحت حكومة الرئيس اليساري، ألبرتو فرنانديز، بإجراء عمليات تنقيب زلزالية للشركة النروجية «إيكينور» والشركة الأرجنتينية العامة «واي بي أف» والشركة الهولندية- البريطانية «شل» في عرض البحر في الأرجنتين جنوب بوينس آيرس على بعد حوالى 300 كلم عن الشواطئ التي تجذب ملايين السياح خلال الصيف.

وقالت خولييتا التي شاركت في تنظيم الحدث رافضة ذكر اسم عائلتها، لوكالة «فرانس برس» إن هذه العمليات «تقتل حيوانات بحرية»، وأكدت أن «خطر التعرض لحوادث وتلوث هو 100% حسب دراسة أجرتها جامعة تانديل»، وأضافت: «إذا وقع حادث، فقد يصل التسرب النفطي إلى أوروغواي المجاورة».

ونظمت مسيرات ضد المشروع في مدن ساحلية أخرى في الأرجنتين. وقال خوان مانويل باليستيرو، أحد رجال الإنقاذ وممارسي رياضة الركمجة لـ«فرانس برس» إن الرياح الجنوبية الشرقية القوية على الساحل الأطلسي «يمكن أن تنقل النفط المتسرب إلى الشواطئ».

وأضاف باليستيرو: «هناك معطيات كارثية عن البقع النفطية في البرازيل والمكسيك وأرفض بشكل قاطع هذا المشروع». وباليستيرو عبر في يونيو 2020 في أوج وباء «كوفيد-19» المحيط على متن زورقه الشراعي الصغير من البرتغال للالتحاق بوالديه في مار دل بلاتا.

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