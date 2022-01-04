ألمانيا.. تراجع البطالة إلى 5.2% في ديسمبر

عامل بأحد المصانع في ألمانيا. (الإنتنرت)

واصل معدل البطالة تراجعه في ديسمبر في ألمانيا على الرغم من عودة القيود في بعض القطاعات الاقتصادية بسبب انتشار وباء كوفيد-19 من جديد، حسب أرقام رسمية نُشرت الثلاثاء.

وتفيد بيانات معدلة للأرقام الموسمية بأن المؤشر انخفض إلى 5.2% من السكان العاملين، بانخفاض 0.1 نقطة على مدى شهر واحد، بعد تراجع مماثل في نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة التوظيف التي تشير مع ذلك إلى ارتفاع حاد في اللجوء إلى البطالة الجزئية، وفق «فرانس برس».

تطور وانتعاش في سوق العمل

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 23 ألفًا حسب البيانات نفسها. وحسب أرقام صافية يبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونين و330 ألف شخص.

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ونقل بيان عن رئيس وكالة التوظيف ديتليف شيلي، في بيان إن «سوق العمل تطورت بشكل جيد في نهاية العام. بالتالي استمر الانتعاش في الأشهر الأخيرة». يقترب معدل البطالة في ألمانيا تدريجيًا من مستواه قبل جائحة كوفيد عندما كان متوسطه يبلغ حوالي 5%.

«شكوك تتعلق بالوضع الوبائي»

وبعد تفشي المرض في ربيع 2020 بسبب الموجة الوبائية الأولى، قفز إلى 6.0% قبل أن يبدأ تراجعًا سريعاً من مايو 2021 بفضل إعادة الانفتاح في ربيع الاقتصاد بعد الموجة الثانية.

لكن منذ الخريف، واجهت ألمانيا انتعاشًا في الوباء لا سيما بسبب المتحور«دلتا» ثم المتحور «أوميكرون» في نهاية العام. وأعيد فرض القيود التي تستهدف بشكل رئيسي الأشخاص غير المحصنين في العديد من القطاعات بما في ذلك الترفيه والضيافة.

وتحدث شيلي عن «شكوك تتعلق بالوضع الوبائي»، مشيرًا إلى «زيادة الإعلانات عن العمل الجزئي لوقت قصير بشكل حاد في ديسمبر».