ألمانيا.. تراجع البطالة إلى 5.2% في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 09:03 مساء
عامل بأحد المصانع في ألمانيا. (الإنتنرت)

واصل معدل البطالة تراجعه في ديسمبر في ألمانيا على الرغم من عودة القيود في بعض القطاعات الاقتصادية بسبب انتشار وباء كوفيد-19 من جديد، حسب أرقام رسمية نُشرت الثلاثاء. 

وتفيد بيانات معدلة للأرقام الموسمية بأن المؤشر انخفض إلى 5.2% من السكان العاملين، بانخفاض 0.1 نقطة على مدى شهر واحد، بعد تراجع مماثل في نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة التوظيف التي تشير مع ذلك إلى ارتفاع حاد في اللجوء إلى البطالة الجزئية، وفق «فرانس برس». 

تطور وانتعاش في سوق العمل
وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 23 ألفًا حسب البيانات نفسها. وحسب أرقام صافية يبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونين و330 ألف شخص.

-  «الإحصاء الأوروبي»: استمرار تراجع البطالة في منطقة اليورو في سبتمبر
-  البطالة تواصل انخفاضها إلى 4.2% في بريطانيا رغم انتهاء برنامج البطالة الجزئية

ونقل بيان عن رئيس وكالة التوظيف ديتليف شيلي، في بيان إن «سوق العمل تطورت بشكل جيد في نهاية العام. بالتالي استمر الانتعاش في الأشهر الأخيرة».  يقترب معدل البطالة في ألمانيا تدريجيًا من مستواه قبل جائحة كوفيد عندما كان متوسطه يبلغ حوالي 5%.

 «شكوك تتعلق بالوضع الوبائي»
وبعد تفشي المرض في ربيع 2020 بسبب الموجة الوبائية الأولى، قفز إلى 6.0% قبل أن يبدأ تراجعًا سريعاً من مايو 2021 بفضل إعادة الانفتاح في ربيع الاقتصاد بعد الموجة الثانية. 

لكن منذ الخريف، واجهت ألمانيا انتعاشًا في الوباء لا سيما بسبب المتحور«دلتا» ثم المتحور «أوميكرون» في نهاية العام. وأعيد فرض القيود التي تستهدف بشكل رئيسي الأشخاص غير المحصنين في العديد من القطاعات بما في ذلك الترفيه والضيافة.

وتحدث شيلي عن «شكوك تتعلق بالوضع الوبائي»، مشيرًا إلى «زيادة الإعلانات عن العمل الجزئي لوقت قصير بشكل حاد في ديسمبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 الصداقة
رياضة محلية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
إردوغان يزور السعودية في فبراير بعد سنوات من التوتر بين الرياض وأنقرة
عربى
عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية وتتسبب بإغلاق المقار الفدرالية والمدارس ...
دولى
كأس أمم أفريقيا: نجوم الدوري الإنجليزي يستعدون لبطولة جدلية
رياضة عالمية
انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
اندلاع النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد السيطرة عليها
دولى
السعودية تسجل 1700 إصابة بـ«كوفيد» للمرة الأولى منذ 6 أشهر
عربى
السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
ليبيا
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
السايح: لاحظنا عدم صحة الشهادات العلمية والتزكيات لمرشحين لانتخابات النواب
ليبيا
السايح: وافقنا على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بعد التشاور مع نواب ورئاسة ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح لحل مشكلة رائحة البنزين بالسيارة