%22 زيادة في الرحلات الجوية حول العالم مطلع يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 06:40 مساء
مطار «هيثرو» في العاصمة البريطانية لندن. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع إجمالي عدد رحلات الطيران التي انطلقت من 873 مطارًا على مستوى العالم بنسبة 22% لتصل إلى 17 ألفًا و201 رحلة في الثاني من يناير الجاري عن اليوم نفسه من العام 2021.

لكن لا يزال العدد منخفضًا بنسبة 32% عن مستويات العام 2019، وفقًا لموقع «فلايت رادار 24» لرصد رحلات الطيران.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مطار هيثرو في لندن، شهد أعلى معدل زيادة سنوية في عدد الرحلات بنسبة 124.6%، من بين المطارات التي تنطلق منها 80 رحلة أو أكثر. فيما شهد مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان، أقل انخفاض عن العام 2019 من بين أكبر 30 مطارًا بنسبة 6.4%.

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