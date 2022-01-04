ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 08:15 صباحا
موقع لاستخراج النفط بالولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مع توقع المستثمرين توافق منتجي النفط على زيادة الإنتاج من الخام خلال اجتماع «أوبك +» اليوم، ما يظهر قوة الطلب على الوقود رغم انتشار الفيروس المتحور «أوميكرون» حول العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 79.41 دولار للبرميل، في حين عوض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائره السابقة وارتفع 33 سنتا إلى 76.41 دولار للبرميل، وصعد كلا العقدين القياسيين أكثر من 1% أمس الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

وقالت المحلل من «إنرجي أسبكتس»، فيريندرا تشوهان، «المحرك الأول (لأسعار النفط العالمية) في الوقت الحالي هو إدارة جانب العرض في السوق من قبل (أوبك +)، في حين أن هناك انقطاعات في الإنتاج بالإكوادور وليبيا مما يدعمها».

وأضافت شوهان أن مخاوف الطلب على الوقود من انتشار «أوميكرون» تتراجع، وأن الإصدارات المخطط لها من الخام من مختلف احتياطيات البترول الاستراتيجية الوطنية أقل مما كان متوقعًا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاؤها، ويطلق عليهم مجتمع «أوبك +»، الثلاثاء، حيث رجت مصادر لـ«رويترز» أن تلتزم المنظمة بخطتها زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا في فبراير، كما فعلت كل شهر منذ أغسطس.

لكن محللين حذروا من أن «أوبك +» قد تضطر إلى تغيير مسارها إذا اشتعل التوتر بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا وأضر بإمدادات الوقود، أو أحرزت محادثات إيران النووية مع القوى الكبرى تقدما، مما سيؤدي إلى إنهاء العقوبات النفطية على إيران.

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