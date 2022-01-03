بداية متفائلة للأسهم الأوروبية في العام 2022

مقر البنك المركزي الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت الأسهم الأوروبية العام الجديد بقفزة كبيرة، إذ وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الإثنين، ما ينعش أمل استقرار الانتعاش الاقتصادي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

,ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 490.76 نقطة متجاوزا مستواه القياسي في نوفمبر الذي بلغ 490.58 نقطة، حسب شبكة «سي إن بي سي» عربية.

وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 22.4 بالمئة خلال عام 2021 ليشهد ثاني أفضل أداء سنوي بعد عام 2009، إذ دعمت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو إيرادات الشركات وحملات التطعيم ضد كورونا إقبال المتعاملين على سوق الأسهم.

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كما ارتفعت بورصات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بما بين 0.6 و0.8% في حين كانت أسواق لندن مغلقة لعطلة.

وقاد قطاع صناعة السيارات الارتفاعات فزادت أسهمه بنسبة 1.3%، وقفز سهم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بنسبة 5% بعد رفع تقييم السهم من توصية بالبيع إلى توصية بالشراء.