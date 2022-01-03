«سوناطراك» الجزائرية تعلن استثمارات بـ40 مليار دولار حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 07:52 مساء
شركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك». (الإنترنت)

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك»، توفيق حكار أن المجموعة التابعة للدولة ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير الغاز بين العامين 2022 و2026.

وقال حكار في حوار مع قناة الجزائر الدولية بثته مساء الأحد «خطتنا الاستثمارية بين 2022 و2026 هي حوالي 40 مليار دولار. وفي سنة 2022 الاستثمارات ستكون 8 مليارات دولار» موضحا أن «ثلث هذه الاستثمارات مع شركاء أجانب»، وفق «فرانس برس».

الحصة الأكبر ستكون للاستكشاف والإنتاج 
وتابع «الحصة الأكبر ستكون للاستكشاف والإنتاج للحفاظ أولا على قدراتنا الإنتاجية وكذلك هناك خطة مشاريع للتكرير حتى نلبي الطلب الوطني خاصة من ناحية الوقود، حيث هناك مشروع مصفاة في حاسي مسعود (أكبر حقول النفط في الجزائر) وتوسعة لمصفاة سكيكدة (شمال شرق) من أجل تحويل بعض المشتقات إلى وقود».

-  الرئيس الجزائري يأمر «سوناطراك» بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب
-  «سوناطراك» الجزائرية تخطط لاستئناف مشروعاتها النفطية في ليبيا

ومن بين الاستثمارات في 2021 محطة ضخ رابعة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال عبر أنبوب «ميدغاز» العابر للبحر المتوسط بعد توقيف تزويد الدولتين الأوروبيتين من الأنبوب العابر للمغرب إثر انقضاء مدة العقد الموقع في هذا الصدد في 31 أكتوبر.

وسوف يجري تشغيل المحطة خلال يناير لتلبية الطلب المتفق عليه وهو 10.5 مليار متر مكعب، كما أكد المدير التنفيذي لسوناطراك. 

استراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولارا
وبحسب حكار فإن الشركة حققت نموا في لصادراتها من المحروقات بلغ 19% مقارنة بسنة 2020 كما ارتفعت المداخيل بأكثر من 70% حيث بلغت  34.5 مليار دولار في نهاية 2021 بينما لم تتعدَ 20 مليار دولار في 2020، خاصة «بعد تخفيض الإنتاج من أكثر من مليون برميل يوميا إلى 720 برميل» بعد قرار «أوبك+» خفض الإنتاج.

وأوضح أن متوسط سعر النفط كان في حدود 70 دولارا، لكن «استراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولارا، لتفادي أي تقلبات في السوق».

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع العجز التجاري للجزائر «من 10.504 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 1.571 مليار دولار في سبتمبر 2021» كما أعلن بنك الجزائر المركزي في ديسمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يخطف تعادلا مثيرا بهدفين من الاتحاد المصراتي ...
رياضة محلية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
السايح: وافقنا على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بعد التشاور مع نواب ورئاسة ...
ليبيا
تركيا: تضخم قياسي سنوي خلال ديسمبر بسبب انهيار الليرة
اقتصاد
المشروع الوطني
وجهات نظر
15 – الطريق الأبيض
وجهات نظر
نقل نائب رئيس حزب النهضة التونسي إلى المستشفى في حالة خطرة بعد توقيفه
عربى
فاوتشي: الولايات المتحدة تبلغ ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع
دولى
حريق يلتهم مقر البرلمان في جنوب أفريقيا بـ«الكامل» (فيديو)
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
منع السفر إلى مصر بالجواز الأخضر
ليبيا
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: علامات تلف فلتر هواء سيارتك