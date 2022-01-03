«سوناطراك» الجزائرية تعلن استثمارات بـ40 مليار دولار حتى 2026

شركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك». (الإنترنت)

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك»، توفيق حكار أن المجموعة التابعة للدولة ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير الغاز بين العامين 2022 و2026.

وقال حكار في حوار مع قناة الجزائر الدولية بثته مساء الأحد «خطتنا الاستثمارية بين 2022 و2026 هي حوالي 40 مليار دولار. وفي سنة 2022 الاستثمارات ستكون 8 مليارات دولار» موضحا أن «ثلث هذه الاستثمارات مع شركاء أجانب»، وفق «فرانس برس».

الحصة الأكبر ستكون للاستكشاف والإنتاج

وتابع «الحصة الأكبر ستكون للاستكشاف والإنتاج للحفاظ أولا على قدراتنا الإنتاجية وكذلك هناك خطة مشاريع للتكرير حتى نلبي الطلب الوطني خاصة من ناحية الوقود، حيث هناك مشروع مصفاة في حاسي مسعود (أكبر حقول النفط في الجزائر) وتوسعة لمصفاة سكيكدة (شمال شرق) من أجل تحويل بعض المشتقات إلى وقود».

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ومن بين الاستثمارات في 2021 محطة ضخ رابعة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال عبر أنبوب «ميدغاز» العابر للبحر المتوسط بعد توقيف تزويد الدولتين الأوروبيتين من الأنبوب العابر للمغرب إثر انقضاء مدة العقد الموقع في هذا الصدد في 31 أكتوبر.

وسوف يجري تشغيل المحطة خلال يناير لتلبية الطلب المتفق عليه وهو 10.5 مليار متر مكعب، كما أكد المدير التنفيذي لسوناطراك.

استراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولارا

وبحسب حكار فإن الشركة حققت نموا في لصادراتها من المحروقات بلغ 19% مقارنة بسنة 2020 كما ارتفعت المداخيل بأكثر من 70% حيث بلغت 34.5 مليار دولار في نهاية 2021 بينما لم تتعدَ 20 مليار دولار في 2020، خاصة «بعد تخفيض الإنتاج من أكثر من مليون برميل يوميا إلى 720 برميل» بعد قرار «أوبك+» خفض الإنتاج.

وأوضح أن متوسط سعر النفط كان في حدود 70 دولارا، لكن «استراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولارا، لتفادي أي تقلبات في السوق».

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع العجز التجاري للجزائر «من 10.504 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 1.571 مليار دولار في سبتمبر 2021» كما أعلن بنك الجزائر المركزي في ديسمبر.