تعيين الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 05:03 مساء
الكويتي هيثم الغيص. (الإنترنت)

عُين الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وفق ما أعلنت المنظمة في بيان الإثنين عشية اجتماعها الشهري.

وسيتولى الغيص وهو من المخضرمين في القطاع منصبه في أغسطس لثلاث سنوات ليحل محل النيجيري محمد باركيندو الذي يتولى المنصب منذ 2016، فيما تواجه أوبك تحدي انتعاش الطلب بعد صدمة جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وتوقع تقرير حديث لمجموعة «أوبك+»، أن يكون متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد ذا تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.

وذكرت وكالة «رويترز»، إن التقرير المتفائل بشأن تأثير «أوميكرون» صدر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك+».

 تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيف وقصير المدى 
وقال التقرير إنه «من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به».

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