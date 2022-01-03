ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»

منصة نفط في خليج المكسيك، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط الإثنين، قبل اجتماع «أوبك +» غدا الثلاثاء، رغم استمرار تأثر الطلب بارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وزاد خام برنت 56 سنتا أو 0.72%، إلى 78.34 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أو 0.69%، إلى 75.73 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز»

وقالت أربعة مصادر للوكالة، إن «أوبك +» ستلتزم على الأرجح، بخطتها إضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في فبراير.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50%، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة وضبط المنتجين، حتى مع وصول العدوى إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم.

وحذر خبراء الصحة الأميركيون من الاستعداد لاضطرابات شديدة في الأسابيع المقبلة، مع احتمال تفاقم معدلات الإصابة، وسط زيادة السفر في العطلات واحتفالات رأس السنة الجديدة وإعادة فتح المدارس بعد العطلات الشتوية.

وتوقع مسح لـ«رويترز» شمل 35 من الاقتصاديين والمحللين أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 73.57 دولار للبرميل في العام 2022، أي أقل بنحو 2% من التوقعات البالغة 75.33 دولار في نوفمبر.