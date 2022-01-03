«تيسلا»: تسلّيم مليون سيارة حول العالم في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 08:12 صباحا
سيارة تيسلا موصولة بمحطة شحن في برلين، 3 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

أعلنت شركة «تيسلا» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية تسلّيم نحو مليون سيارة حول العالم خلال العام الماضي، ما يعد ضعف الرقم الذي حقّقته في العام 2020، في أداء أتى أفضل من المتوقع، رّغم مشكلات الإمدادات العالمية.

وقالت «تيسلا» في بيان أمس الأحد، إنّها سلّمت في العام المنصرم أكثر من 936 ألف سيارة من جميع الطرازات، في نمو بنسبة 87.4% بالمقارنة مع 2020، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن حددت الشركة الأميركية لنفسها في يناير الماضي هدف تحقيق زيادة سنوية في عمليات التسليم بنسبة 50% كمعدل وسطي خلال السنوات المقبلة، ما يعني أنّ أداءها على هذا الصعيد في العام الماضي أتى أفضل بكثير من الهدف المحدد.

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والمجموعة التي قرّرت نقل مقرّها الرئيسي من بالو ألتو (كاليفورنيا) إلى أوستن (تكساس)، باعت العام الماضي ما مجموعه 911 ألفا و208 سيارات من طرازيها «3 وY»، و24 ألفا و964 سيارة من طرازيها الفاخرين «S وX»، حيث يبلغ سعر السيارة الواحدة من هذين الطرازين 90 و100 ألف دولار على الترتيب.

وفي الربع الرابع لوحده من العام الماضي سلّمت الشركة 308 آلاف و600 سيارة، بزيادة 0.9% بالمقارنة مع الربع نفسه من 2020.

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