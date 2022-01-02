مصر: قناة السويس حققت عائدات قدرها 6.3 مليار دولار هي الأعلى في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 05:47 مساء
العلم المصري يرفرف فوق سفينة حاوية تبحر في القسم الجديد من قناة السويس. (أ ف ب)

أعلنت هيئة قناة السويس، الأحد، أنها حققت ارتفاعًا نسبته 13% في عائداتها السنوية في 2021 مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان إن عائدات قناة السويس حققت خلال العام الماضي «أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل».

وأوضح ربيع أن المجرى الملاحي الدولي شهد خلال العام الماضي عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل 18830 سفينة خلال العام 2020، ونسب ربيع ارتفاع العائدات إلى «نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي».

وفي نوفمبر، قررت هيئة القناة زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% مقارنة بعام 2021، اعتبارا من فبراير مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط العام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وفي 2015، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول 2023.

وفي 11 مايو من العام الماضي، وافق السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة بعد حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة عطلت الملاحة في الممر المائي نحو أسبوع.

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