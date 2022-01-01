إندونيسيا تحظر صادرات الفحم في يناير خوفا على الإمدادات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 09:59 مساء
منشأة سورالايا العاملة بالفحم في سيليغون بجزيرة جاوا الإندونيسية, 21 سبتمبر 2021, (أ ف ب)

أعلنت إندونيسيا، أكبر مصدر في العالم للفحم المستخدم في توليد الكهرباء، السبت، أنها حظرت صادرات هذه المادة في يناير الجاري، سعيا لضمان إمداداتها الداخلية منها.

وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية، في بيان، إن تزايد الطلب على الكهرباء في البلاد يهدد بانقطاعات واسعة، ما لم يجرِ تحويل مزيد من الإمدادات إلى محطات الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتصدّر إندونيسيا غالبية فحمها، لكنها تشترط على المنتجين الاحتفاظ بحد أدنى من الكميات لتزويد محطات الطاقة في البلاد.

وجاء القرار على خلفية تزايد الطلب في وقت يتسبب النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الفيروس على مستوى العالم، في ارتفاع الطلب على الكهرباء التي لا يمكن تأمينها من بدائل أقل تلويثا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي، إن الطلب العالمي على الفحم، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غازات الدفيئة، بلغ مستويات قياسية في 2021، ويمكن أن يستمر في 2022 ما من شأنه أن يهدد الخطط التي وضعت في مؤتمر المناخ (كوب-26) العام الماضي لخفض الانبعاثات.

وفي يناير الماضي، صدرت إندونيسيا نحو 30 مليون طن من الفحم، وفق المكتب المركزي للإحصاء.

وفرضت السلطات حظرا على التصدير، بعدما أخفق أصحاب مناجم الفحم في التقيد، بما سمي «التزام السوق المحلي» والذي يتعين عليهم بموجبه تزويد 25% على الأقل، من خطة إنتاج منجم موافق عليها بسعر بيع أقصى قدره 70 دولارا للطن المتري، أي أقل من نصف السعر المرجعي العالمي.

وقرار حظر التصدير الموقت من شأنه أن يمنع 20 منشأة تقريبا، تؤمن 10.9 غيغاوات من الطاقة في المجموع، من الإغلاق، وفق ما أعلن المسؤول في الوزارة رضوان جمال الدين في بيان السبت، فيما ستعيد الحكومة تقييم القرار بعد 5 يناير كما قال.

وأضاف «لا يمكننا السماح لعدم امتثال الشركات بالتزام السوق المحلية أن يعرقل مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني».

وتعهدت إندونيسيا بوقف بناء منشآت فحم جديدة اعتبارا من 2023، وبلوغ حياد الكربون بحلول 2060، غير أنه رغم انتقادات نشطاء مدافعين عن البيئة، فإن العمل على تطوير منشأة سورالايا للفحم في جزيرة جاوا لا يزال مستمرا.

والمنشأة الضخمة من الأكبر في جنوب شرق آسيا، وقادرة على تأمين الطاقة لنحو 14 مليون منزل سنويا.

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