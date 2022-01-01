الولايات المتحدة: تسجيل إعانات البطالة ينخفض إلى ما دون 200 ألف خلال أسبوع عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 03:01 مساء
شخص بزي «سانتا كلوز» خلال احتفالات عيد الميلاد في نيويورك. (أ ف ب)

تراجع تسجيل إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة مجددًا إلى ما دون 200 ألف خلال أسبوع عيد الميلاد، وبلغ متوسط أربعة أسابيع أدنى مستوى له منذ العام 1969 مع استمرار مواجهة أرباب العمل صعوبة في العثور على يد عاملة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي الفترة الممتدة من 19 ديسمبر إلى 25 منه، جرى تسجيل 198 ألف شخص كعاطلين عن العمل للحصول على مخصصات، أي أقل بثمانية آلاف عن الأسبوع السابق الذي تم تعديل الأعداد التي سجّلت خلاله بزيادة إلى 206 آلاف بدلا من 205 آلاف كما أعلن بداية، بسحب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل الخميس.

ومع ذلك، كانت الأرقام أسوأ بقليل مما كان متوقعا؛ إذ قدّر المحللون أن تكون الأعداد 190 ألف تسجيل جديد، وتسجّل طلبات الحصول على إعانات بطالة منذ أسابيع، مستويات أدنى مما كانت عليه قبل الوباء، وقد سجّلت مرّتين مستوى أقل من العتبة الرمزية البالغة 200 ألف نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، قبل بدء الارتفاع مجددًا، ويعد متوسط تسجيل إعانات البطالة لأربعة أسابيع الأدنى منذ أكثر من 50 عامًا مع تسجيله 199.250، بانخفاض 7250 عن متوسط الأربعة أسابيع السابقة، وأرباب العمل حذرون بشأن تسريح عمال فيما تعاني البلاد نقصا في اليد العاملة.

وتقاعد العديد من الأشخاص في وقت مبكر منذ بداية الوباء خوفا على صحتهم وللاستفادة من الارتفاع الحاد في قيمة العقارات التي يملكونها أو محافظ الأسهم الخاصة بهم، في غضون ذلك، يزداد عدد الاستقالات منذ أشهر عدة بمستويات غير مسبوقة وغالبا مع حصولهم على عرض لوظيفة أخرى.

 وارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من إعانات البطالة خلال الأسبوع الممتد من 5 ديسمبر إلى 11 منه، وفق أحدث البيانات المتاحة التي نشرت أيضًا الخميس. وقد حصل 2177 مليون شخص على إعانة، لكن هذا العدد أقل بحوالي عشر مرات عن عدد المستفيدين خلال الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 20.5 مليون.

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