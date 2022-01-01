معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات يقام في موعده

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 12:47 مساء
معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات «كونسيومر إلكترونيك شو». 8 يناير 2019. (أ ف ب)

أعلن منظمو معرض لاس فيغاس للإلكترونيات «كونسيومر إلكترونيك شو» أنهم  قرروا الإبقاء على موعده المقرر الأسبوع المقبل، لكنهم خفضوا مدته يومًا واحدًا بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبموجب القرار الجديد، بقي الخامس من يناير الجاري موعد افتتاح المعرض الذي يستعيد هذه السنة صيغته الحضورية بعدما اضطر إلى اعتماد الصيغة الافتراضية العام الفائت بسبب الجائحة، في حين حُدد مساء السابع من يناير بدلًا من مساء الثامن منه موعدًا للاختتام.  

وأوضحت جمعية «كونسيومر تكنولوجي» التي تنظم المعرض في بيان أن «هذا القرار إجراء سلامة إضافي إلى جانب البروتوكولات الصحية المعتمدة أصلًا خلال المعرض، كاشتراط تلقي اللقاح وإلزامية وضع الكمامة».

وأعلنت شركات كبيرة وصغيرة في الأيام الأخيرة إلغاء مشاركتها في المعرض أو قلصت حجم حضورها في موقعه، بينها «أمازون» و«جنرال موتورز» و«مايكروسوفت»  و«إنتل» وعدد من المؤسسات الناشئة، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بمتحور «أوميكرون» في كل أنحاء العالم.

وأشارت الجمعية إلى أن 143 شركة انضمت أيضًا في الأسبوعين المنصرمين إلى قائمة المشاركين في المعرض الذي سيحضره أكثر من 2200 عارض. ويجري راهنًا تركيب أجنحة العرض، وبلغ عدد زوار المعرض في نسخته الأخيرة قبل الجائحة العام 2020 نحو 170 ألفًا، في حين شارك فيه أكثر من 4500 عارض.

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