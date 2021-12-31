لاغارد: اليورو جعل الأوروبيين «أكثر قوة»

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت، 16 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

صرحت رئيسة المصرف الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، بأن «اليورو» جعل الأوروبيين «أكثر قوة» لمواجهة الأزمات لا سيما خلال الجائحة، وذلك في الذكرى العشرين لبدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة.

وقالت لاغارد في تصريح صحفي، «لا شك في أننا أقوى بسبب اليورو»، حسب وكالة «فرانس برس». وقبل عشرين عامًا، تخلى ملايين الأورويين في 12 دولة عن عملتهم الوطنية من أجل اليورو.

وعانى رمز الوحدة الأوروبية - ولكن مع اقتصادات دول غير متقاربة - أزمات خطيرة عرّضته للخطر، غير أن لاغارد اعتبرت أن «الصدمات الاقتصادية الأخيرة كانت ستكون أكثر صعوبة لولا الاستقرار والتكامل الذي منحه اليورو لسوقنا الموحّدة».

وأدت العملة الموحدة «دورًا أساسيًا في تنسيق الاستجابات في أوروبا» منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وفق قولها.

وأنفقت حكومات الدول الأعضاء ببذخ لإنعاش القطاعات الاقتصادية التي عطّلتها الجائحة، فيما أنفق المصرف الأوروبي مئات مليارات اليورو للحفاظ على ظروف تمويل جيدة في الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن المصرف الأوروبي يعمل «بلا كلل» من أجل «حماية الأوراق النقدية من التزوير»، رغم انخفاض عدد الأوراق النقدية المزيفة على مر السنوات، مضيفة أن من واجب المصرف دراسة الأشكال المحتملة للدفع الإضافي مثل اليورو الرقمي.