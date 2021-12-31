الرئيس النيجيري يقر ميزانية قياسية للعام 2022

نازحون يغادرون مخيّما للعودة إلى منازلهم في مايدوغوري، 1 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

وافق الرئيس النجيري، محمد بخاري، الجمعة، على ميزانية قياسية للعام 2022، تجاوزت 17 تريليون نيرة، تكافئ 41 مليار دولار، فيما يكافح أكبر اقتصاد أفريقي في مواجهة تضخم جامح.

وتضررت نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، كثيرا من جائحة فيروس كورونا المستجد في العام 2020، وانهيار أسعار الذهب الأسود، وهو مصدر حيوي لاقتصادها ما أدى إلى ركود اقتصادي نسبته – 1.8% في البلاد، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن البنك الدولي.

وقد انتعش النمو بعد ذلك بنسبة 2.7% في العام الجاري وفق البنك الدولي، إلا أن هجمات العصابات الإجرامية وعمليات الخطف ارتفعت هذه السنة في ولايات شمال غرب البلاد ووسطها، فيما تبقى الزيادة في أسعار السلع الغذائية مرتفعة جدا.

وتنص ميزانية العام 2022 على زيادة نسبتها 26% تقريبا مقارنة بميزانية العام 2021، لكن مع تضخم تقدر نسبته بـ17%، سيكون ارتفاع النفقات أقل بكثير في الأرقام الفعلية، وبعد إقراره الميزانية ندد بخاري بـ«التغييرات المقلقة» التي أدخلتها الجمعية الوطنية.

وأوضح الرئيس في بيان، «وقعت الميزانية للسماح ببدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير العام 2022، لكني سأتوجه إلى الجمعية الوطنية بطلب تعديل (..) لضمان ألا تعاني مشاريع أساسية تطبق راهنا، وأخرى شارفت على الانجاز، تمويلا مخفضا»، واعتبر بخاري أن «الميزانية الأخيرة» التي تطبقها إدارته «حيوية» لصمود الاقتصاد النيجيري والدمج الاجتماعي.