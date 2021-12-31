الصين: تسارع النشاط الصناعي في شهر ديسمبر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 03:53 مساء
كارين تشان تعمل على تصنيع أنبوب «نيون» في ورشتها في هونغ كونغ. (أ ف ب)

واصل النشاط الصناعي في الصين تقدمه في ديسمبر بعد شهرين من الانكماش، بفضل انخفاض كلفة المواد الخام وتحسن شبكات التوريد، حسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مدراء المشتريات الذي يشكل مقياسا لنشاط المصانع في الدولة بلغ 50.3 نقطة في ديسمبر مقابل 50.1 في الشهر السابق، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووفقًا لمجموعة من المحللين الذين كانوا يتحدثون عن انخفاض هذه النتيجة أفضل من ما كان متوقعا من قبل، وبلوغ المؤشر الخمسين نقطة يعني انتعاشا وأقل من ذلك يعني انكماشا، وقال  خبير الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغي، في بيان إن «أسعار بعض المواد الخام انخفضت بشكل كبير» مما سمح بـ«تخفيف الضغط على الشركات».

وأثر الارتفاع الحاد في كلفة المواد الخام ولا سيما الفحم الذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير لتزويد محطاتها لتوليد الكهرباء، إلى حد كبير على نشاط التصنيع في الأشهر الأخيرة، لذلك شهد انكماشا في سبتمبر وأكتوبر، وخلال هذين الشهرين سجل مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى تراجعا منذ أوائل 2020 عندما كان وباء «كوفيد-19» منتشرا في البلاد وتم إغلاق عدد كبير من المصانع في الصين.

أما مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، فقد بلغ في ديسمبر إلى 52.7 نقطة، مع انتعاش قطاعي النقل الجوي وصناعة الفنادق والمطاعم، ويبدو أن المؤشر لم يتأثر بالحجر في مدينة شيآن شمال البلاد التي مُنع سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة من مغادرة منازلهم لمدة أسبوع بعد ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19».

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